İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında en az 10 bin kişi kayıp - Son Dakika
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İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında en az 10 bin kişi kayıp

İsrail\'in Gazze Şeridi\'ndeki saldırılarında en az 10 bin kişi kayıp

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda enkaz altında kalan en az 10 binden fazla kişinin kayıp olduğu bildirildi. Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, saldırılar nedeniyle arama kurtarma çalışmalarının 2-3 yıl sürebileceği ve binlerce cesedin enkaz altında birikmesiyle salgın hastalıkların yayılacağı uyarısında bulunuldu.

30.04.2024 15:29
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İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda enkaz altında kalan en az 10 binden fazla kişinin kayıp olduğu bildirildi.

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü'nden konuyla ilgili yazılı bir açıklama yapıldı.

İsrail'in saldırılara başladığı 7 Ekim'den bu yana 10 binden fazla kişinin hala enkaz altında kayıp olduğu ifade edilen açıklamada, ekiplerin bu kişilere ulaşamaması nedeniyle bu kişilerin Sağlık Bakanlığı'nın bildirdiği toplam ölü sayısına da dahil edilmediği belirtildi.

Açıklamada, Gazze'de kayıp kişiler de dahil toplam ölü sayısının 44 binin üzerinde olduğu kaydedildi.

Personel yetersizliği ve ekipman eksikliği nedeniyle arama kurtarma çalışmalarının 2-3 yıl sürebileceği belirtilen açıklamada, Birleşmiş Milletler yetkililerinin, Gazze Şeridi'nde İsrail saldırılarından geriye en az 37 milyon ton moloz kaldığını tahmin ettiği aktarıldı.

Binlerce cesedin enkaz altında birikmesi nedeniyle salgın hastalıkların yayılacağı uyarısında bulunulan açıklamada, yaz aylarında sıcaklık derecelerinin yükselmesiyle cesetlerin çürüme sürecinin hızlanacağına işaret edildi.

Kaynak: AA

İsrail, Gazze, Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Acil Durum, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında en az 10 bin kişi kayıp - Son Dakika

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