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İsrail saldırılarında yaralanan 53 kişi Tunus'a getirildi - Son Dakika
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İsrail saldırılarında yaralanan 53 kişi Tunus'a getirildi

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında yaralanan 53 kişi, Tunus'a tedavi edilmek üzere getirildi. Yaralılar, Tunus Cumhurbaşkanlığının sosyal medya hesabından paylaşılan görüntülerle duyuruldu. Yaralılar ve refakatçileri, Kartaca Havalimanı'nda karşılandı. Sağlık Bakanı Murabıt, yaralıların tedavileri için başkent Tunus'taki hastanelere sevk edileceğini belirtti. Tunus, İsrail saldırılarında yaralanan Filistinlilerden oluşan ikinci yaralı grubunu karşılamış oldu.

İsrail saldırılarında yaralanan 53 kişi Tunus\'a getirildi
19.12.2023 - 02:03,  Güncelleme: 02:05
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İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında yaralanan 53 kişi, tedavi edilmek üzere Tunus'a getirildi.

Tunus Cumhurbaşkanlığının sosyal medya hesabından Gazze Şeridi'nden gelen yaralılara ilişkin görüntü paylaşıldı.

Mısır'ın El- Ariş Havaalanı'ndan Tunus Havayollarına ait uçakla başkent Tunus'a getirilen 53 yaralı ile refakatçilerini, Kartaca Havalimanı'nda Sağlık Bakanı Tunus Ali el-Murabıt, Cumhurbaşkanı Kays Said'in danışmanı Mustafa el-Fercani ve Filistin'in Tunus Büyükelçisi Hail el-Fehhum karşıladı.

Gazze Şeridi'nden Tunus'a yaralı taşıyan ikinci uçağın Kartaca Havaalanı'na ulaştığını belirten Sağlık Bakanı Murabıt, "İşgalcilerin Gazze Şeridi'ne saldırılarında yaralanan 1'i Tunuslu 52'si Filistinli olmak üzere 53 yaralı ve beraberindeki refakatçileri, Tunus'tan gönderdiğimiz sivil uçakla getirildi. Yaralıların tedavileri için başkent Tunus'taki çeşitli hastanelere sevkleri gerçekleştirilecek." ifadelerini kullandı.

Yaralı Filistinlilerin Tunus'ta tedavi edilmesinin Tunus'un Filistin ile dayanışmasının önemli bir göstergesi olduğunu vurgulayan Murabıt, özel hastanelerde tedavi görecek yaralılar için hastanelerin gönüllü olarak hizmet vereceklerini ve tedavi için herhangi bir ücret ödenmeyeceğini belirtti.

Murabıt, daha fazla yaralı Filistinlinin Tunus'a getirilmesi için Mısırlı yetkililer ile iletişim halinde olduklarını aktardı.

Tunus, İsrail saldırılarında yaralanan Filistinlilerden oluşan ilk yaralı grubunu 4 Aralık'ta getirmişti. Mısır'ın El-Ariş Havaalanı'ndan Tunus Hava Kuvvetlerine ait askeri uçaklarla başkent Tunus'a getirilen 29 yaralı ile 10 refakatçiyi, Kartaca Havalimanı'nda Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said'in danışmanı Mustafa el-Fercani karşılamıştı.

Kaynak: AA
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