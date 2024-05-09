Gazze'deki Tüp Bebek Merkezine İsrail Saldırısı: 5000 Embriyo Zarar Gördü - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Gazze'deki Tüp Bebek Merkezine İsrail Saldırısı: 5000 Embriyo Zarar Gördü

Gazze\'deki Tüp Bebek Merkezine İsrail Saldırısı: 5000 Embriyo Zarar Gördü

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları sonucu Gazze'deki en büyük tüp bebek merkezi olan El-Basma'ya ait 5000'den fazla tüp bebek embriyosu zarar gördü. Elektrik kesintileri ve tıbbi malzeme tedarikinin aksaması nedeniyle merkezdeki nitrojen tankları yenilenemedi ve soğutma işlemi yapılamadığından embriyolar yok oldu. Bu durum, çocuk sahibi olmayı bekleyen aileleri zor durumda bıraktı ve umutlarını paramparça etti.

09.05.2024 12:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gazze'deki en büyük tüp bebek merkezi olan "El-Basma"ya yönelik İsrail saldırısı sonucu 5000'den fazla tüp bebek embriyosunun zarar görmesi, oldukça pahalı bir yöntem olan tüp bebekle çocuk sahibi olmayı bekleyen aileleri zor durumda bıraktı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik 7 Ekim 2023'te başlayan yoğun saldırıları ve karadan yapılan abluka sonucu elektrik kesintileri ve tıbbi malzeme ve ilaç tedarikinin aksaması insani durumu daha da zorlaştırdı.

İsrail'in aralık ayındaki saldırısında merkezdeki nitrojen tankları zarar gördü. İsrail'in yoğun saldırıları nedeniyle güvenlik ve lojistik sağlanamadığı için zarar gören tankların yerine yenileri de alınamadı.

Soğutma işlemi yapılamadığından 5 binden fazla tüp bebek embriyosu yok oldu.

Basma Tüp Bebek Merkezinin vurulması, bazıları yaklaşık 30 yıldır çocuk sahibi olmayı bekleyen yüzlerce Gazzeli çiftin son umutlarını da ellerinden aldı.

Merkez çalışanı Abdulkadir Mekad, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "İsrail bombardımanı sonucu 5000'den fazla embriyoyu kaybettik." dedi.

Mekad, "Aralarında 20-30 yıldır bebek sahibi olma hayaliyle bekleyenler vardı. Bazıları embriyo nakil sürecine başlamışlar, bazıları da bebeklerinin cinsiyetini dahi belirlemişlerdi. İsrail saldırıları nedeniyle bu insanların hayalleri paramparça oldu. Uzun acılı operasyonlar, emekleri, paraları boşa gitti, hayatları mahvoldu." ifadelerini kullandı.

Merkezdeki Tüp Bebek Uzmanı Muhammed eş-Şerafe de şu ifadeleri kullandı:

"Embriyo ve sperm dondurma laboratuvarlarının yanı sıra yüksek maliyetli embriyo nakli operasyonlarını da yaptığımız bir merkez olması hasebiyle işimiz oldukça hassas ve önemli. Tüp bebek operasyonları çok maliyetli. Doğal yollardan bebek sahibi olamayan aileler, hayallerini gerçekleştirmek için büyük meblağlar ödemek zorunda kalıyor."

Daha önce tüp bebek yöntemiyle 2 kız çocuk sahibi olan Muna el-Arabi, üçüncü bebeğini kucağına almanın hayalini kuruyordu.

Arabi, "Kocam ve benim tek hayalimiz, tüp bebek yöntemiyle iki kız çocuğu sahibi olduktan sonra bir erkek çocuğumuzun olmasıydı." dedi.

İsrail saldırılarının tüp bebek tedavisi görmesini engellediğini belirten Muna, her şeye rağmen bir erkek çocuğu sahibi olma hayalini gerçekleştireceğine dair büyük umudu olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

İsrail, Çocuk, Bebek, Gazze, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gazze'deki Tüp Bebek Merkezine İsrail Saldırısı: 5000 Embriyo Zarar Gördü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:37 Hastanelerde onaylı randevu dönemi başlıyor Hastanelerde onaylı randevu dönemi başlıyor
13:27 İsrail’in gövde gösterisine Kassam Tugayları’ndan cevap: Ordunuzun onurunu bombalayacağız İsrail'in gövde gösterisine Kassam Tugayları'ndan cevap: Ordunuzun onurunu bombalayacağız
12:44 Öğretmen atamalarında yeni dönem Mülakat sistemi sil baştan değişiyor Öğretmen atamalarında yeni dönem! Mülakat sistemi sil baştan değişiyor
11:12 Üsküdar Belediyesi, Sağlık Bakanı Koca’nın kurucusu olduğu hastanenin inşaatını durdurdu Üsküdar Belediyesi, Sağlık Bakanı Koca'nın kurucusu olduğu hastanenin inşaatını durdurdu
10:56 Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 38’e çıkardı Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 38'e çıkardı
13:22 Cem Yılmaz’ın Necla Karahalil ile ilişkisi sona erdi mi Cem Yılmaz'ın Necla Karahalil ile ilişkisi sona erdi mi?
13:09 12 günlük damada şok Cinsel ilişkiden kaçan gelin meğerse erkekmiş 12 günlük damada şok! Cinsel ilişkiden kaçan gelin meğerse erkekmiş
12:58 Real Madrid’i finale taşıyan Joselu’nun yıllar önceki paylaşımı viral oldu Real Madrid'i finale taşıyan Joselu'nun yıllar önceki paylaşımı viral oldu
12:40 Etimesgut Belediye’nde İngilizce bilmeyen rehber skandalı Erdal Beşikçioğlu açıkladı Etimesgut Belediye'nde İngilizce bilmeyen rehber skandalı! Erdal Beşikçioğlu açıkladı
12:35 İstanbul’da ’kaçak ayakkabı’ operasyonu: Piyasa değeri 500 milyon lira İstanbul'da 'kaçak ayakkabı' operasyonu: Piyasa değeri 500 milyon lira
12:18 MSB: Son bir haftada 108 terörist etkisiz hale getirildi MSB: Son bir haftada 108 terörist etkisiz hale getirildi
12:16 Antalya’da bir yolcu uçağı gövdesi üzerine indi Antalya'da bir yolcu uçağı gövdesi üzerine indi
11:45 İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez’e ’Taha Hüseyin Karagöz’ tepkisi İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez'e 'Taha Hüseyin Karagöz' tepkisi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.05.2024 14:05:51. #1.13#
SON DAKİKA: Gazze'deki Tüp Bebek Merkezine İsrail Saldırısı: 5000 Embriyo Zarar Gördü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement