İsrail Saldırısına Uğrayan Filistin'de Gerginlik

17.04.2026 21:35
İsrail'in Nablus'taki Filistinlilere ait evlere saldırdığı, araçların ateşe verildiği bildirildi.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyindeki Nablus kentine bağlı Asira el-Kıbliye beldesinde Filistinlilere ait evlere saldırdı, bir aracı ateşe verdi.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, Asira el-Kıbliya Belediye Başkanı Hafız Salih, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin beldenin güney bölgesine saldırdığını belirtti.

Saldırıda bir aracın ateşe verilmesi sonucu aracın ön kısmında hasar oluştuğunu aktaran Salih, bir Filistinliye ait depo ve ekipmanların da yakılmaya çalışıldığını ifade etti.

WAFA, gaspçıların ayrıca bölgede Filistinlilere ait bazı evlere saldırdığını ve söz konusu bölgenin Filistin toprakları üzerinde kurulan kaçak yerleşim noktası yakınında bulunduğunu kaydetti.

Haberde, gaspçıların beldeye su sağlayan depoya da saldırdığı, bunun vatandaşların depoya ulaşmasını ve bakım çalışmaları yapılmasını engellediği belirtildi.

Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde, Ekim 2023'ten bu yana İsrail ordusunun baskınlarıyla eş zamanlı olarak fanatik İsraillilerin saldırılarında artış yaşanıyor.

Filistin resmi verilerine göre, Batı Şeria'da Ekim 2023'ten bu yana artan İsrail ordusu ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında, 1148'den fazla Filistinli yaşamını yitirdi, yaklaşık 11 bin 750 kişi yaralandı, yaklaşık 22 bin de kişi gözaltına alındı.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.04.2026 22:34:03.
