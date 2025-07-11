İsrail Saldırısında 2 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus ve Gazze şehrinde düzenlediği saldırıda 2 Filistinli yaşamını yitirdi.
Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberinde, İsrail ordusuna ait bir insansız hava aracının (İHA), Gazze şehrinin güneyindeki Zeytun Mahallesi'nde Salahaddin Camii çevresine düzenlediği saldırıda 1 Filistinlinin hayatını kaybettiği belirtildi.
Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'un güneyindeki Kizan Ebu Raşvan bölgesinde de İsrail güçlerinin ateş açması sonucu 1 kadın öldü, eşi ise gözaltına alındı.
Öte yandan, İsrail ordusunun, birkaç gün önce Han Yunus'un Mevasi bölgesinde yerinden edilenlerin çadırını hedef alması sonucu yaralanan bir kadın da yaşamını yitirdi.
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