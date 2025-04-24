İsrail Saldırısında 3 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail'in Gazze Şeridi'nde bir eve düzenlediği saldırıda 2'si çocuk 3 Filistinli hayatını kaybetti.

Filistin sağlık kaynaklarından alınan bilgilere göre, İsrail ordusu Gazze'nin güneyindeki Han Yunus bölgesinde Filistinlilerin yaşadığı bir eve saldırı düzenledi.

Saldırıda 2'si çocuk 3 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Yaralanan Filistinliler, Han Yunus'taki Nasır Hastanesi'ne kaldırıldı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

Saldırıların tekrar başlatılmasından itibaren çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 1928 Filistinli hayatını kaybetti, 5 bin 55 kişi yaralandı.

İsrail'in, Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda ise yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 51 bin 305'e, yaralıların sayısı 117 bin 96'ya yükseldi.