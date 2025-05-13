İsrail'den Avrupa Hastanesi'ne alçak saldırı: 34 kişi öldü, 40 kişi yaralandı - Son Dakika
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İsrail'den Avrupa Hastanesi'ne alçak saldırı: 34 kişi öldü, 40 kişi yaralandı

İsrail\'den Avrupa Hastanesi\'ne alçak saldırı: 34 kişi öldü, 40 kişi yaralandı

İsrail'in, Gazze Şeridi'nin doğusunda bulunan Han Yunus'taki Avrupa Hastanesi ve çevresine düzenlediği saldırılarda 34 Filistinli yaşamını yitirdi, en az 40 kişi yaralandı.

13.05.2025 23:08
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Gazze Şeridi'ndeki katliamlarına devam eden İsrail, Han Yunus'ta bulunan Avrupa Hastanesi'ne ve çevresine saldırı düzenledi.

34 FİLİSTİNLİ YAŞAMINI YİTİRDİ, EN AZ 40 KİŞİ YARALANDI

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, hastanenin avlusunu doğrudan hedef alan bombalamada 6 Filistinli hayatını kaybetti, en az 40 kişi yaralandı. Sivil Savunma Müdürlüğü Sözcüsü Mahmud Basal da İsrail ordusunun art arda düzenlediği top atışlarında hastane yakınındaki bir evin hedef alındığını kaydetti. Saldırıda "El-Afgani" ailesinin evinin yerle bir olduğunu aktaran Basal, 28 Filistinlinin yaşamını yitirdiğini belirtti. Basal, tahliye çalışmaları sırasında sivil savunma birimi çalışanlarından 2 kişinin hafif yaralandığı bilgisini paylaştı.

HAMAS'IN ÖLDÜRÜLEN LİDERİ YAHYA SİNVAR'IN KARDEŞİNİ HEDEF ALMIŞLAR

Öte yandan İsrail ordusu ise Gazze Avrupa Hastanesi'ne düzenlenen saldırının hedefinin, Gazze Şeridi'ndeki bir çatışma sırasında öldürülen Hamas'ın eski lideri Yahya Sinvar'ın kardeşi Muhammed Sinvar olduğu öne sürdü. Ordu, saldırının sonuçlarının değerlendirildiğini aktardı.

Hamas'ın öldürülen eski lideri Yahya Sinvar

İsrail'deki Walla News sitesinin İsrailli kaynaklara dayandırdığı haberinde de saldırının "Muhammed Sinvar'a yönelik bir suikast girişimi" olduğu ifade edildi. Haberde, saldırının sonuçlarının henüz bilinmediği kaydedildi.

İSRAİL, GAZZE'DE 164 SAĞLIK KURULUŞUNU HEDEF ALDI

İsrail ordusu, bugün sabah Han Yunus kentinde bulunan Nasır Hastanesi'ne de saldırısı düzenlemişti. Saldırıda, daha önceki başka bir saldırıda yaralanan ve hastanede tedavi gören gazeteci Hasan Abdulfettah Islih'ın hayatını kaybettiği, bazı hastaların ise yaralandığı kaydedilmişti.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi verilerine göre, İsrail ordusu 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de 164 sağlık kuruluşunu hedef aldı, 81 sağlık merkezi ile 38 hastaneyi hizmet dışı bıraktı ve 144 ambulansı da kullanılamaz hale getirdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail'den Avrupa Hastanesi'ne alçak saldırı: 34 kişi öldü, 40 kişi yaralandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Murat Sert:
    Müslüman larda cesaret olmazsa bu devam eder malesef.iyice azdilar kafirler 11 18 Yanıtla
  • barış özcan:
    70 yıldır devam eden bu zulüm ve vahşet son 2 yılda iyice arttı, son 2 aydır ise tamamen acımasız bir hal aldı, ALLAH yardımları olsun inşallah. 6 19 Yanıtla
  • Ender Kervancıoğlu:
    Filistin Osmanlı'ya ihanet etti. İngilizlere istihbarat sağladı. İngiltere'nin daha fazla toprak vaatlerine inanıp osmanlıya karşı cephe aldılar. Filistinli Bakan Salim Tamari ‘Osmanlı Türk’ünün kıymetini bilemedik. İhanetin bedelini ödemeye devam ediyoruz’ diye itirafta bulunmuştur. 4 8 Yanıtla
  • Ender Kervancıoğlu:
    Tarihten kaynak göstererek konuşuyorum halen eksi oy veren var. İşkembeden konuşmak yerine araştırın aydınlanın ayılar. 3 4 Yanıtla
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