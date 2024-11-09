İsrail Saldırısında 6 Filistinli Hayatını Kaybetti

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İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyinde iki eve düzenlediği saldırıda aralarında çocukların da bulunduğu 6 Filistinli hayatını kaybetti.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail ordusu Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'nda bir evi vurdu.

Saldırıda aralarında çocukların da olduğu 5 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya kentinde bir eve düzenlediği saldırıda da 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Cibaliya Mülteci Kampı başta olmak üzere Gazze'nin kuzeyine 5 Ekim'de yoğun hava saldırıları düzenleyen İsrail ordusu, 6 Ekim'de söz konusu bölgelere kara saldırısı başlattı.

İsrail ordusu, Gazze'nin kuzeyine saldırılarını yoğunlaştırırken bu bölgelere yardım girişini engelleyerek bombaların yanı sıra açlık, susuzluk ve salgın hastalıklarla yaptığı soykırımı şiddetlendiriyor.