İsrail Saldırısında 6 Filistinli Öldü - Son Dakika
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İsrail Saldırısında 6 Filistinli Öldü

İsrail ordusu, Gazze'deki bir okulda düzenlediği hava saldırısında 6 Filistinliyi öldürdü.

22.09.2024 12:16
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İsrail ordusunun, Gazze kentinin batısındaki Şatı Mülteci Kampı'nda bir okula düzenlediği saldırıda 6 Filistinlinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail savaş uçakları Şatı Mülteci Kampı'ndaki Kefr Kasım Okulu'na saldırı düzenledi.

İsrail saldırıları nedeniyle yerinden edilenlerin sığındığı okula düzenlenen hava saldırısında 6 Filistinli yaşamını yitirdi.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 795'i çocuk, 11 bin 378'i kadın olmak üzere 41 bin 391 Filistinli öldü, 95 bin 760 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 346'sı karadan işgal sürecinde olmak üzere 713 askerinin öldüğünü, 4 bin 448 askerinin yaralandığını duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 716 Filistinli hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Filistin, İsrail, Güncel, Dünya, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail Saldırısında 6 Filistinli Öldü - Son Dakika

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