İsrail Saldırısında Filistinli Yusuf Hayatını Kaybetti

İsrail'in Gazze kentinde insansız hava aracıyla (İHA) bir daireyi hedef aldığı saldırıda İsrail hapishanelerinde doğan 17 yaşındaki Filistinli Yusuf ez-Zek hayatını kaybetti.

Hamas'a bağlı Filistinli Esirler Enformasyon Bürosundan yapılan yazılı açıklamada, İsrail hapishanelerinde doğan Zek'in İsrail'in İHA ile ailesinin evine düzenlediği saldırıda yaşamını yitirdiği belirtildi.

Açıklamada, "Yusuf 2008 yılında İsrail işgal hapishanelerinde dünyaya geldi. İsmi, onu demir parmaklıklar ardında dünyaya getiren annesi, eski esir ve direnişçi Fatma ez-Zek'in mücadelesiyle özdeşleşti." ifadelerine yer verildi.

İsrail 2007 yılında Fatma ez-Zek'i tedavi amacıyla Gazze Şeridi'nden çıkmaya çalışırken gözaltına aldı. O sırada Yusuf'a hamile olan Fatma, oğlunu İsrail hapishanesinde dünyaya getirdi.

Filistinli Fatma (56) İsrail tarafından gözaltına alındığında hamile olduğunu bilmiyordu. Hamileliğini İsrail hapishanelerinde öğrenen Zek, bebeği Yusuf'u, eşi ve 8 çocuğuyla bu sevinci paylaşamadan, demir parmaklıklar ardında kucağına aldı.

Zek, Yusuf'la birlikte hapiste yaklaşık iki yıl geçirdi. Zek, bu sürede daracık ve yaşama koşullarından yoksun bir hücrede, çocuğunu büyütmeye çalıştı.

Temel ihtiyaçlardan yoksun, sağlıksız bir ortamda anne-oğul hayatta kalma mücadelesi verdi. Yetersiz beslenme, sağlık hizmetlerine erişim eksikliği ve güvenli bir yaşam alanının olmayışı, süreci daha da zorlaştırdı.

Anne Zek, insan hakları örgütlerinin raporlarına göre, cezaevinden sadece elleri kelepçeli şekilde çıkmasına izin veriliyordu ve ciddi sağlık ihmaliyle karşı karşıyaydı. Yusuf ise sık sık hastalanıyor ancak gerekli tıbbi bakım sağlanmıyordu.