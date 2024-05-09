İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırıda 3 Filistinli hayatını kaybetti - Son Dakika
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İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırıda 3 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail\'in Gazze\'ye düzenlediği saldırıda 3 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail savaş uçaklarının Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentine düzenlediği saldırıda 3 Filistinli hayatını kaybetti. Sağlık kaynakları, saldırıda ölen 3 kişinin Özel Kuveyt Hastanesi'ne getirildiğini bildirdi. Saldırıda İbni Teymiye Camisi de hasar gördü. İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda ise 34 bin 844 Filistinli öldürüldü, 78 bin 404 kişi yaralandı.

09.05.2024 13:59
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İsrail savaş uçaklarının Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentine düzenlediği saldırıda 3 Filistinli hayatını kaybetti.

AA'ya konuşan sağlık kaynakları, Refah kentinin güneyindeki Brezilya Mahallesi'nin hedef alındığı hava saldırısında ölen 3 kişinin Özel Kuveyt Hastanesi'ne getirildiğini bildirdi.

Görgü tanıkları, savaş uçaklarının İbni Teymiye Camisi yakınındaki bir grup vatandaşı hedef aldığını, saldırıda 3 kişinin hayatını kaybettiğini, camide de hasar oluştuğunu aktardı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 944'ü çocuk, 9 bin 849'u kadın olmak üzere 34 bin 844 Filistinli öldürüldü, 78 bin 404 kişi yaralandı.

İsrail ordusu, 6 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, zorla yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah'ın doğusundaki bazı mahallelerin boşaltılmasını istemiş, 7 Mayıs sabahı da Gazze'nin Refah bölgesine kara saldırısı başlatarak Mısır ile olan sınır kapısının Gazze tarafını ele geçirdiğini duyurmuştu.

Kaynak: AA

İsrail, Refah, Gazze, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırıda 3 Filistinli hayatını kaybetti - Son Dakika

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