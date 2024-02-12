İsrail Savaş Uçakları Gazze\'deki Muhaberat Bölgesini Yerle Bir Etti

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İsrail savaş uçakları, abluka altındaki Gazze Şeridi'nin en canlı bölgesi olarak anılan Muhaberat'taki ev ve binaları yerle bir ederek, moloz yığınına çevirdi.

İsrail ordusunun Gazze'nin kuzeyinden kısmen çekilmesinin ardından ortaya çıkan manzara, bölgede her şeyi yok eden şiddetli bir deprem yaşandığı izlenimi veriyor.

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Muhaberat bölgesinin, İsrail'in 7 Ekim 2023'te başlattığı saldırılar öncesinde gökdelenler, çok katlı binalar, futbol sahaları, parklar ve kamu tesisleri barındıran, yaşam dolu ve hareketli bir bölge olduğuna inanmak oldukça zor.

İsrail savaş uçaklarının moloz ve enkaz yığınına dönüştürdüğü bölgedeki yıkım sadece binalar ve alt yapıyla sınırlı kalmadı, bölge sakini binlerce Filistinli aile evsiz kaldı ve yerinden edildi.

İsrail saldırılarında binlerce masum sivil öldürüldü ve ya yaralandı, binlerce dönüm tarım arazisi yok edildi.

AA, bölgede yaşanan yıkımın boyutunu görüntüledi

AA muhabirleri, İsrail ordusunun bölgeden çekilmesinin ardından Muhaberat bölgesinde yaşanan yıkımın boyutunu görüntüledi.

İsrail savaş uçakları bir zamanlar yaşam dolu, hareketli ve renkli bir yaşam alanı olan bölgedeki gökdelenleri, yapıları ve altyapıları tahrip ederken, bölgeye karadan saldıran İsrail askerleri ise geriye kalan ne varsa yakıp yıkarak bölge halkının hatıralarını da yok etti.

Yollarda oluşan devasa çukurlar, enkazlar ve çökme tehlikesi bulunan yarı sağlam binalar, evlerine bakmak için dönen bölge sakinleri için büyük tehlike oluşturuyor.

Ayrıca İsrail ordusundan geriye kalan patlamamış füze, tank ve top mermileri de bölgede sürekli bir tehdit halini almış durumda. Bu görünmez tehlike, evlerine dönmek isteyen bölge sakinlerinin hayatını tehdit ediyor.

"Sanki deprem olmuş da her yer yıkılmış gibi"

AA muhabirine konuşan bölge sakinlerinden 35 yaşındaki Tahsin Fikri, "Kendi evimin bulunduğu yeri bile ayırt edemedim. Sanki deprem olmuş da her yer yıkılmış gibi." dedi.

Evinden geriye hiçbir şey kalmayan Fikri, her şeye rağmen hayatlarını yeniden inşa edeceklerine dair umudunu koruduğunu ifade etti.

İsrail ordusunun yıllarca verdikleri emeklerin yanı sıra hatıralarını da yok ettiğini belirten Gazzeli, şunları söyledi:

"Bölge perişan halde. Altyapı yok, kamu tesisi yok, ev yok. Eşi benzeri olmayan bir savaşla karşı karşıyayız. Bu kadar yıkımı ancak filmlerde, dizilerde görebilirdik ama artık bunu Gazze'de yaşıyoruz. Ayrıca mühimmat kalıntıları ve binalara atılan patlamamış füzeler var."

"İsrail askerleri ne insana ne de taşa merhamet etti"

Muhaberat bölgesi sakinlerinden 42 yaşındaki Yusuf Ebu Hüseyin, evine döndüğünde böylesine büyük bir yıkımla karşılaşacağını hayal dahi etmediğini söyledi.

Bölgenin İsrail saldırıları öncesinde yaşam dolu ve hareketli olduğunu anlatan Ebu Hüseyin, şunları aktardı:

"Eskiden burada hayat vardı; bahçeler, futbol sahaları vardı. Ama bugün hayat belirtisi dahi yok. Sokaklar enkaz ve yıkımla dolu. İşgal ordusu ne insanlara ne de taşlara merhamet etti. Bu güzel bölgenin bildiğimiz tüm simge yapıları harabeye döndü. Yıkım ve tahribat nedeniyle her şey yok oldu."

Eskiden gece yarılarına kadar arkadaşlarıyla top oynadıkları evlerinin önündeki futbol sahasının artık olmadığını ifade eden Gazzeli adam, saldırıların son bulmasını ve bölgede yaşamın yeniden başlamasını temenni etti.

İsrail ordusu 27 Ekim 2023'te Gazze kenti ile kuzeydeki birçok bölge ve mahalleye kara saldırıları başlatmıştı.

Aralık 2023'ten bu yana kademeli olarak Gazze kentinin kuzeyindeki bölgelerden çekilmeye başlayan ve ocak ayının başında Gazze kentindeki mahalle ve bölgelerden kısmen çekilen İsrail ordusunun dün de 27 Ekim 2023'ten bu yana konuşlandığı Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki bazı bölgeler ile Gazze kentinin kuzeybatısından çekildiği bildirilmişti.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 12 bini çocuk, 8 bin 190'ı kadın olmak üzere 28 bin 340 Filistinli öldürüldü, 67 bin 984 Filistinli yaralandı.

Enkaz altında hala binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.