İsrail Savaş Uçakları Lübnan'ın Güneyinde Hava Saldırısı Düzenledi, 7 Kişi Hayatını Kaybetti

Asırlık Hatim Geleneği Bayburt'ta Yaşatılıyor

Bayburt'ta asırlık camilerde hatim geleneği, Ramazan ayında yoğun katılım ile devam ettiriliyor. Tarihi Ulu Cami başta olmak üzere şehirdeki cami ve Kur'an kurslarında hatim geleneği Bayburtlu vatandaşlar tarafından özenle yaşatılmaya çalışılıyor. Vatandaşlar, camilere akın ederek hatimleri dinliyor ve Ramazan ayının manevi atmosferini hissediyorlar. Ayrıca, cami imam hatipleri tarafından okunan Kur'an ile hatimler tamamlanıyor. Bayburtlular, asırlık geleneği yaşatarak camileri boş bırakmıyorlar.