İsrail Savaş Uçakları Lübnan'ın Güneyinde Hava Saldırısı Düzenledi, 7 Kişi Hayatını Kaybetti

The Last of US Dizisi 2. Sezon Çekimleri Tamamlandı

HBO yapımı The Last of US dizisinin 2. sezon çekimleri hızla devam ederken, başrol oyuncusu Pedro Pascal'ın canlandırdığı Joel Miller'ın hikayesi tamamlandı. Pascal'ın çekimlerini erken bitirmesinin sebebi, The Last of US Part II oyununda Joel'in Abby Anderson tarafından öldürülmesiyle ilgili olay örgüsünün 2. sezon hikayesinde yer almasıdır. Dizinin çekimleri Ağustos ayında tamamlanacak ve Mart-Nisan 2025 tarihleri arasında yayınlanacak.