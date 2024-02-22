İsrail Savunma Bakanı: Esir takası müzakereleri genişletilecek, Gazze'ye saldırılar devam edecek - Son Dakika
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İsrail Savunma Bakanı: Esir takası müzakereleri genişletilecek, Gazze'ye saldırılar devam edecek

İsrail Savunma Bakanı: Esir takası müzakereleri genişletilecek, Gazze\'ye saldırılar devam edecek

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Hamas ile esir takası müzakerelerini yürüten heyetin yetkilerini genişleteceklerini ve Gazze Şeridi'ne yoğun kara saldırılarına devam edeceklerini söyledi. Gallant, Hamas'ın elindeki esirlerin serbest bırakılmasına ilişkin çabaları ve İsrail'e verdiği destek nedeniyle takdir etti ve müzakerecilerin yetkilerinin genişletileceğini belirtti. Ayrıca, Gazze Şeridi'ndeki Filistinli direnişçilerin ortadan kaldırılması gerektiğini iddia ederek, Gazze'ye yönelik saldırıların devam edeceğini ifade etti. Gallant, İran destekli güçlerin bölgedeki saldırılarından bahsederek, İran'ın İsrail topraklarına silah ve patlayıcı kaçakçılığı yaparak bölgeyi istikrarsızlaştırmayı amaçladığını öne sürdü.

22.02.2024 18:47
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İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Hamas ile esir takası müzakerelerini yürüten heyetin yetkilerini genişleteceklerini ve Gazze Şeridi'ne yoğun kara saldırılarına devam edeceklerini söyledi.

İsrail Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Gallant, Beyaz Saray'ın Orta Doğu ve Kuzey Afrika Koordinatörü Brett McGurk ile Tel Aviv'de bir araya geldi.

Görüşmede, İsrail'in Gazze'ye saldırıları ve Hamas'ın elindeki 134 esirin serbest bırakılmasına ilişkin çabalar ele alındı.

Mc Gurk'ü Hamas'ın elindeki esirlerin serbest bırakılmasına ilişkin çabaları ve İsrail'e verdiği destek nedeniyle takdir eden Gallant, "Esirlerle ilgili müzakerecilerimize verilen yetkiyi genişleteceğiz." ifadelerini kullandı.

Gallant, Gazze Şeridi'nin orta ve güneyindeki Filistinli direnişçilerin ortadan kaldırılması gerektiğini iddia ederek, Gazze Şeridi'ne yoğun kara saldırılarına devam edeceklerini ifade etti.

Lübnan, Suriye, Irak ve Yemen'deki İran destekli güçler tarafından düzenlenen saldırılardan söz eden Gallant, İran'ın, İsrail topraklarına silah ve patlayıcı kaçakçılığı yaparak bölgeyi istikrarsızlaştırmayı amaçladığını öne sürdü.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail Savunma Bakanı: Esir takası müzakereleri genişletilecek, Gazze'ye saldırılar devam edecek - Son Dakika

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