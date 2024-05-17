İsrail Savunma Bakanı Gallant'ın Gazze planı! Yönetim detayı Netanyahu'nun hoşuna gitmeyecek - Son Dakika
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İsrail Savunma Bakanı Gallant'ın Gazze planı! Yönetim detayı Netanyahu'nun hoşuna gitmeyecek

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İsrail basını, Savunma Bakanı Gallant'ın saldırılar sonrası için düşündüğü Gazze planını yazdı. Planda uluslararası gözetim altında Gazze'de Filistin yönetimine bağlı yerel isimlerin silahlandırılması hedefleniyor. Gazze'nin idaresi konusunda Gallant ile ayrışan Netanyahu'nun bu plana ne diyeceği merak konusu...

17.05.2024 12:00
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İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın Gazze Şeridi'ne düzenlenen saldırıların sona ermesinin ardından bölgenin yönetimine ilişkin planının, uluslararası gözetim altında Filistin yönetimine bağlı yerel isimlerin silahlandırılmasını içerdiği öne sürüldü.

Hayom gazetesi, Gazze'nin idaresi konusunda Başbakan Binyamin Netanyahu ile ayrışan Savunma Bakanı Gallant'ın bölgeye ilişkin planını yazdı. Gallant'ın planında uluslararası gözetim altında Gazze'de Filistin yönetimine bağlı yerel isimlerin silahlandırılmasının hedeflendiği belirtildi. Bu silahların "Hamas'ın eline geçmesini" önlemek için İsrail tarafından elektronik olarak izlenmesinin amaçlandığı kaydedildi.

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Gallant, 15 Mayıs'ta düzenlediği basın toplantısında Gazze'nin İsrail'in sivil veya askeri yönetimine rıza göstermeyeceğini ve Hamas dışındaki Filistinli kuruluşların uluslararası aktörler eşliğinde yönetilmesinin İsrail'in çıkarına olduğunu savunmuştu. Gallant'ın açıklamasına sosyal medya üzerinden cevap veren Netanyahu ise saldırılar sonrası Gazze'nin idaresini Filistin yönetimine bırakmayacağını söylemişti.

İsrail Savunma Bakanı Gallant'ın Gazze planı! Yönetim detayı Netanyahu'nun hoşuna gitmeyecek

CAN KAYBI 35 BİN 303'E YÜKSELDİ

Öte yandan; İsrail'in Gazze Şeridi'ne son 24 saatte düzenlediği 4 saldırıda 31 kişinin hayatını kaybettiği, 56 kişinin ise yaralandığı bildirildi. Açıklamada, 7 Ekim'den bu yana düzenlenen saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 35 bin 303'e, yaralı sayısının ise 79 bin 261'e yükseldiği belirtildi.

İsrail Savunma Bakanı Gallant'ın Gazze planı! Yönetim detayı Netanyahu'nun hoşuna gitmeyecek
İsrail Savunma Bakanı Gallant\'ın Gazze planı! Yönetim detayı Netanyahu\'nun hoşuna gitmeyecek
Kaynak: AA

Filistin, İsrail, Gazze, Güvenlik, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail Savunma Bakanı Gallant'ın Gazze planı! Yönetim detayı Netanyahu'nun hoşuna gitmeyecek - Son Dakika

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SON DAKİKA: İsrail Savunma Bakanı Gallant'ın Gazze planı! Yönetim detayı Netanyahu'nun hoşuna gitmeyecek - Son Dakika
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