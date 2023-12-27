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İsrail Stratejik İşler Bakanı Gazze Şeridi'ne ilişkin planlamayı görüşmek üzere ABD'ye gitti - Son Dakika
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İsrail Stratejik İşler Bakanı Gazze Şeridi'ne ilişkin planlamayı görüşmek üzere ABD'ye gitti

İsrail Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile Washington'da bir araya gelerek Gazze'ye yönelik saldırıların sonlanmasının ardından bölgeye ilişkin 'planlamayı' ele aldı. Görüşmede ayrıca Gazze'deki insani durumun iyileştirilmesi, sivillere verilen zararın en aza indirilmesi ve İsrailli esirlerin serbest bırakılması gibi konular da ele alındı.

İsrail Stratejik İşler Bakanı Gazze Şeridi\'ne ilişkin planlamayı görüşmek üzere ABD\'ye gitti
27.12.2023 - 10:37,
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İsrail Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer'in ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'la Washington'da İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının sonlanmasının ardından bölgeye ilişkin "planlamayı" görüştüğü bildirildi.

Resmi temaslarda bulunmak için Washington'a giden Dermer, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan ile bir araya geldi.

Times Of Israel gazetesinde yer alan haberde, Dermer ile Sullivan arasındaki görüşmede saldırıların sonlanmasının ardından Gazze'ye yönelik "planlamanın" ele alındığı belirtildi.

Görüşmede ayrıca "Gazze'deki insani durumun iyileştirilmesi, sivillere verilen zararın en aza indirilmesi ve Hamas'ın elindeki İsrailli esirlerin serbest bırakılması" gibi konuların da ele alındığı kaydedildi.

Dermer'in Washington ziyareti kapsamında ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile de görüşmesi bekleniyor.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: İsrail Stratejik İşler Bakanı Gazze Şeridi'ne ilişkin planlamayı görüşmek üzere ABD'ye gitti - Son Dakika
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