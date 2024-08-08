İsrail, Suriye'nin Humus kentindeki askeri havaalanını vurdu - Son Dakika
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İsrail, Suriye'nin Humus kentindeki askeri havaalanını vurdu

İsrail, Suriye\'nin Humus kentindeki askeri havaalanını vurdu

İsrail'e ait savaş uçakları, Suriye'nin Humus ilinde bulunan Şuayerat Askeri havaalanına saldırı düzenledi. Saldırıda 1 çocuk öldü, 10 sivil yaralandı. İsrail makamlarından henüz bir açıklama yapılmadı.

08.08.2024 23:16
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İsrail'in, Suriye'nin Humus ilindeki Şuayerat Askeri havaalanına hava saldırısı gerçekleştirdiği ileri sürüldü.

Suriye yönetimine yakın sosyal medya hesapları, İsrail'e ait savaş uçaklarının Humus'taki Şuayerat Askeri havaalanına saldırı düzenlediğini iddia etti.

1 ÇOCUK ÖLDÜ, 10 SİVİL YARALANDI

Paylaşımlarda, "Saldırıda 1 çocuk öldü, 10 sivil yaralandı. Maddi hasar meydana geldi." ifadeleri kullanıldı. İsrail makamlarından ise saldırıya ilişkin açıklama yapılmadı.

SURİYE-İSRAİL SINIRI HAREKETLİ

Şam ve kırsalındaki bölgelerde Suriye ordusu ve İran destekli terörist grupların yanı sıra Lübnan Hizbullahı unsurlarının bulunduğu biliniyor. İsrail, iç savaşın başladığı 2011'den bu yana Suriye'de zaman zaman İran destekli gruplara ve Suriye ordusuna ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail, Suriye'nin Humus kentindeki askeri havaalanını vurdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • İlyas YAVAŞ: abi adamların parmak atmadiklari yer yok be. Yarın bi gün bize de saldirmiyacaklari ne malum. Birileri buna dur demeli artık!.. 128 6 Yanıtla
    Erkan Tekcan: Bize saldıramazlar rahat olun, tsk çok güçlü, ordumuz tükense millet savaşır, İsrail’de Amerika’da bunu biliyor. Dolayısıyla panik yapmaya gerek yok 2 0 Erkan Tekcan: Evet dur demeliyiz ama nasıl? 2 0 Mehmet Alacı: inşallah kardeşim adamların yaptığı katliam Amerika'da ayakta alkışlanırken kim dur diyecekki bu savaşa? inşallah bizide bulaştırmazlar bu savaşa çünkü Ortadoğu yanıyor 3.dünya savaşının ayak sesleri geliyor. umuyorum böyle bir şey yaşanmaz. 0 0
  • Ferhat Esmeray: İsrail terörist olmuyor da İran destekli gruplar mi terörist oluyor 126 6 Yanıtla
  • Özgur Menekşe: sozde hepimiz muslumaniz dimi? 68 3 Yanıtla
  • Fatih Kaleli: rusya boşuna silah yığınağı yapmıyormuş suriye’ye 8 1 Yanıtla

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