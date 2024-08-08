İsrail, Suriye\'nin Humus kentindeki askeri havaalanını vurdu

İlyas YAVAŞ:

abi adamların parmak atmadiklari yer yok be. Yarın bi gün bize de saldirmiyacaklari ne malum. Birileri buna dur demeli artık!..

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Erkan Tekcan: Bize saldıramazlar rahat olun, tsk çok güçlü, ordumuz tükense millet savaşır, İsrail’de Amerika’da bunu biliyor. Dolayısıyla panik yapmaya gerek yok 2 0

Erkan Tekcan: Evet dur demeliyiz ama nasıl? 2 0