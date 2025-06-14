İsrail, Tahran'a Hava Saldırı Düzenledi

İsrail ordusu, gece boyunca İran'ın başkenti Tahran'da 40'a yakın yere hava saldırısı düzenlendiğini bildirdi.

Ordu Sözcüsü Effie Defrin yaptığı açıklamada, İran'a yönelik saldırılara değindi.

Defrin, İsrail Hava Kuvvetleri'ne ait 70'ten fazla savaş uçağıyla gece boyunca Tahran'a hava saldırıları düzenlediklerini belirtti.

Bu saldırılarda 40'a yakın yerin hedef alındığı söyleyen Defrin, "Tahran artık dokunulmaz değil." yorumunda bulundu.

Defrin, İran'a ait hava savunma sistemlerine yönelik saldırılar sayesinde "İsrail uçak ve insansız hava araçlarının Tahran üzerinde serbestçe uçtuğunu" savundu.

İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, İran'a ait karadan karaya ve karadan havaya füze bataryalarını hedef almasının ardından kendilerine "Tahran yolunun açıldığını" iddia ederek İran'a yeni hava saldırıları düzenleyeceklerini duyurmuştu.

İsrail'in İran'a şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışma

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın farklı kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef olan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda ölürken, toplam sivil kaybı 78 olarak açıklandı.

İran ordusunun İsrail'e balistik füzelerle yaptığı misillemede en az 63 kişi yaralandı.

Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.