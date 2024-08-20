İsrail Tankı Gazetecileri Hedef Aldı: Serbest Gazeteci Öldü - Son Dakika
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İsrail Tankı Gazetecileri Hedef Aldı: Serbest Gazeteci Öldü

Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF), serbest gazeteci İbrahim Mervan Muharib'in İsrail tankının saldırısında öldürüldüğünü duyurdu. RSF, saldırıda gazetecilerin kasten hedef alındığını belirtti.

20.08.2024 16:18
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Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF), serbest gazeteci İbrahim Mervan Muharib'in öldürüldüğü saldırıda İsrail tankının gazetecileri kasten hedef aldığını duyurdu.

RSF, Gazze Şeridi'nin Han Yunus bölgesinde bir İsrail tankının saldırısında yaşamını yitiren gazeteci ve yaralanan meslektaşları hakkında yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, İsrail tankının basın mensubu oldukları belli olan bir grup gazeteciyi kasten hedef alıp, ateş açması sonucu serbest gazeteci Muharib'in yaşamını yitirdiği, meslektaşı Selma el-Kaddumi'nin ise yaralandığı bildirildi.

Muharib ve el-Kaddumi'nin 18 Ağustos'ta İsrail'in bölgeden geri çekilmesini haberleştirmek için Han Yunus bölgesine giden gazeteci grubunun içinde yer aldığı belirtilirken, aynı gün akşam saat 19.00 sularında iki gazetecinin İsrail'e ait tankın hedefi oldukları belirtildi.

Tank saldırısında sırtından yaralanmasına rağmen el-Kaddumi'nin bölgeden kaçmayı başardığı ancak yere yığılan Muharib'in çatışmalar nedeniyle bölgeden tahliye edilemediği aktarıldı.

Meslektaşlarının Muharib'in cansız bedenine ancak ertesi sabah ulaşabildiği hatırlatıldı.

26 yaşındaki Muharib'in Filistin haber sitesi PDN için Gazze'den haber geçen serbest gazeteci olduğu, el-Kaddumi'nin ise AFP dahil uluslararası haber ajansları için çalışan serbest foto muhabiri olduğu bildirildi.

RSF'nin açıklamasında, bölgede görev yapan foto muhabiri Ezzedine Muasher'in çektiği ve kişisel Instagram hesabında yayımladığı videoya da atıfta bulunuldu.

Videoda, İsrail tankının gazetecilere ateş açması ve press yazılı yelekler giyen gazetecilerin tank ateşinden kaçması görüntülere yansıyor.

Görüntülerde Muasher, Muharib'in nerede olduğunu sorduğu ve "Hayatta kalmamız bir mucize," dediği de duyuluyor.

"Gazetecilere yönelik savaş suçları için UCM'ye şikayette bulunacağız"

Açıklamada, görüşlerine yer verilen RSF'nin Orta Doğu Masası Başkanı Jonathan Dagher, İbrahim Muhareb'in Gazze'de "İşini yapmaya çalıştığı için öldürülen" son gazeteci olduğunu belirterek, "Gazetecilere yönelik savaş suçları için Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne (UCM) yeni bir şikayette bulunacağız." dedi.

Dagher, videolar ve görgü tanıklarının ifadelerinin İsrail tankının ateş açtığı esnada yanında bulunduğu muhabir grubunun kimliğinin belirlenebilir vaziyette olduğunu fakat Muhareb ve meslektaşının kasten hedef alındığını vurguladı.

Uluslararası toplumun, İsrail'e bu katliamları durdurması için baskı yapması gerektiğini belirten Dagher, "Bu suçlara yönelik cezasızlığın son bulması da çok önemli." ifadelerini kullandı.

İsrail'in, 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde hayatını kaybeden gazetecilerin sayısı İbrahim Mervan Muharib'in de öldürülmesiyle 169'a yükseldi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail Tankı Gazetecileri Hedef Aldı: Serbest Gazeteci Öldü - Son Dakika

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