İsrail Tankları Han Yunus\'a Saldırdı, Filistin Kızılayı İletişimi Kaybetti

Filistin Kızılayı, İsrail tanklarının Gazze Şeridi'nin Han Yunus kentine düzenlediği saldırılar sebebiyle bölgedeki ekibiyle iletişimin kesildiğini duyurdu.
Kızılay'dan yapılan yazılı açıklamada, "İsrail tankları El-Emel Hastanesi yakınında. Kara saldırıları nedeniyle Han Yunus'taki ekibimizle iletişimi tamamen kaybettik." ifadesi kullanıldı.
Öte yandan, Kassam Tugayları da 105 milimetrelik Yasin tanksavar roketleriyle Han Yunus'un batısında İsrail'e ait bir tankı imha ettiklerini duyurdu.
İsrail ordusu, sabah saatlerinden bu yana Han Yunus'a havadan ve karadan saldırılar düzenliyor.
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