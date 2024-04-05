İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı, WCK saldırısında görevden alınan subaylara karşı çıktı - Son Dakika
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İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı, WCK saldırısında görevden alınan subaylara karşı çıktı

İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Gazze'de Dünya Merkez Mutfağının (World Central Kitchen-WCK) çalışanlarının hayatını kaybettiği saldırıya karıştıkları gerekçesiyle görevden alınan subayların görevden alınması kararına karşı çıktı. Ben-Gvir, İsrail ordusunun açıklamasını eleştirerek, askerlerin savaşta mahkemede yargılanmaması gerektiğini savundu. İsrail ordusu, saldırı emrinin düşük düzeyli güvene rağmen konvoyda Hamas üyesi silahlı kişilerin bulunduğu şüphesiyle verildiğini ileri sürmüştü.

05.04.2024 17:55  Güncelleme: 17:59
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İsrail'in aşırı sağcı görüşleriyle bilinen Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Gazze'de Dünya Merkez Mutfağının (World Central Kitchen-WCK) 7 çalışanının hayatını kaybetmesine yol açan saldırıya karıştıkları için 2 üst düzey subayın görevden alınması kararına karşı çıktı.

Ben-Gvir, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, İsrail ordusunun, 1 Nisan'da Gazze'deki Deyr el-Belah bölgesinde WCK çalışanlarının hayatını kaybettiği saldırıya ilişkin açıklamasını eleştirdi.

Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi'nin söz konusu üst düzey subayları görevden alma kararının "askerlerin savaşın ortasında terk edilmesi ve zaaf anlamına gelen vahim bir hata" olduğunu iddia eden Ben-Gvir, "hatalar olsa bile" savaşta askerlerin mahkemede yargılanmaması gerektiğini savundu.

Halevi, bir albay ve bir binbaşını görevden almıştı

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Gazze'de saldırıya ilişkin yürütülen soruşturmaya göre, yardım konvoyuna yönelik saldırı emrinin, İsrail ordusu subaylarınca "düşük düzeyli güvene rağmen konvoyda Hamas üyesi silahlı kişilerin bulunduğu şüphesiyle" verildiği ileri sürülmüştü.

"Saldırı emri verildiğinde subayların araçların WCK'ya ait olduğunu tespit etmediği" öne sürülen açıklamada, soruşturmanın sonuçlarının İsrail Genelkurmay Başkanı Halevi'ye ve WCK'nın yanı sıra saldırıda vatandaşları öldürülen büyükelçilere de sunulduğu kaydedilmişti.

Halevi'nin, Albay Nochi Mendel ve bir binbaşının saldırıya dahil olmaları nedeniyle görevden alınması emrini verdiği ve Tümgeneral Yaron Finkelman, Tuğgeneral Itzik Cohen ile Albay Yair Zukerman'ı kınadığı ifade edilmişti.

World Central Kitchen çalışanlarının öldürülmesi

İsrail'in 1 Nisan'da Gazze'deki Deyr el-Belah bölgesine düzenlediği saldırıda World Central Kitchen'ın çalışanları hayatını kaybetmişti.

Merkezi ABD'nin başkenti Washington'da bulunan WCK'den yapılan açıklamada, saldırıda ölen 7 çalışanın Avustralya, Polonya, Birleşik Krallık, ABD- Kanada ve Filistin uyruklu olduğu belirtilmişti.

Açıklamada, ekibin saldırı sırasında çatışmasızlık bölgesinde kuruluş logosu taşıyan 2 zırhlı araçta bulunduğu kaydedilmişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise WCK çalışanlarının öldürülmesinde "kasıt olmadığını" savunarak, "Savaşlarda bu tür olaylar olur, bunu sonuna kadar araştıracağız. İlgili hükümetlerle iletişim halindeyiz. Bunun yeniden olmaması için her şeyi yapacağız." ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: AA

İsrail, Dünya, Gazze, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

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