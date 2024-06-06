İsrail ordusu, Gazze'deki UNRWA okuluna saldırdı: 14'ü çocuk, 9'u kadın 40 Filistinli öldü - Son Dakika
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İsrail ordusu, Gazze'deki UNRWA okuluna saldırdı: 14'ü çocuk, 9'u kadın 40 Filistinli öldü

İsrail ordusu, Gazze\'deki UNRWA okuluna saldırdı: 14\'ü çocuk, 9\'u kadın 40 Filistinli öldü

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda bulunan UNRWA okuluna saldırı düzenledi. Saldırıda 14'ü çocuk, 9'u kadın toplam 40 Filistinli hayatını kaybetti. Ayrıca, 74 Filistinli de yaralandı. İsrail'in yerinden edilenlerin barındığı merkezlere yönelik saldırıları kınandı ve uluslararası toplumdan İsrail'e baskı yapması istendi.

06.06.2024 13:37
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İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Çalışma Ajansına (UNRWA) ait yerinden edilenlerin barındığı bir okula düzenlediği saldırıda 14'ü çocuk, 9'u kadın 40 Filistinli hayatını kaybetti.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden, İsrail ordusunun UNRWA okuluna düzenlediği saldırıya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, "İşgalci İsrail ordusu, gece Nusayrat kampındaki bir UNRWA okulunun çok sayıda yerinden edilmiş Filistinliyi barındıran bölümlerini bombalamasıyla gerçekleştirdiği korkunç katliamda yerinden edilmiş 40 Filistinliyi öldürdü. Ölenlerin 14'ü çocuk, 9'u kadındı. Ayrıca, 23'ü çocuk 18'i kadın olmak üzere 74 yerinden edilmiş Filistinli yaralandı." ifadesi kullanıldı.

İsrail savaş uçaklarının Filistinlilerin sığındığı BM okuluna 3 roketle saldırı düzenlediği belirtilen açıklamada, okulun, İsrail ordusu tarafından hedef alınan 149'uncu barınma merkezi olduğu aktarıldı.

Açıklamada, "İşgalci İsrail, yerinden edilenlerin barındığı merkezlerde onbinlerce kişinin bulunduğunu bilmesine rağmen bu katliamları defalarca vahşice gerçekleştirdi." ifadesine yer verildi.

İsrail'in yerinden edilenlerin barındığı merkezlere yönelik "katliamlarının" kınandığı açıklamada, "Bu, soykırım suçu kapsamına girmektedir. Sistematik bir şekilde suç işleyen işgalci İsrail'e ABD'nin tam ve kapsamlı desteğini kınıyoruz." denildi.

Gazze Şeridi'nde "insanlığa karşı ve uluslararası hukuka karşı işlenen suçlardan tamamen İsrail ve ABD yönetiminin" sorumlu tutulduğu açıklamada, dünya ülkelerine Gazze'de Filistin halkına yönelik "katliamları, soykırım savaşını ve etnik temizliği" kınama çağrısı yapıldı.

Uluslararası toplum ile kurum ve kuruluşlardan, "Gazze'de sivillere, kadınlara ve çocuklara yönelik soykırım suçu işlemeyi durdurması için İsrail'e baskı yapması" istendi.

Açıklamada, uluslararası topluma ve uluslararası mahkemelere, "İsrailli ve ABD'li savaş suçlularını yargılama" çağrısı yapıldı.

Gazze'deki hükümetin medya ofisinden daha önce yapılan açıklamada, UNRWA okuluna yönelik saldırıda ilk belirlemelere göre 27 kişinin öldüğü belirtilmiş, Gazze'deki Sağlık Bakanlığı yetkilileri de saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının 39'a yükseldiğini duyurmuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail ordusu, Gazze'deki UNRWA okuluna saldırdı: 14'ü çocuk, 9'u kadın 40 Filistinli öldü - Son Dakika

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