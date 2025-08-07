İsrail ve Mısır\'dan 35 Milyar Dolarlık Gaz Anlaşması

İsrail ile Mısır arasında 35 milyar dolarlık gaz ihracatı anlaşması imzalandı.

İSRAİL TARİHİNDEKİ EN BÜYÜK İHRACAT ANLAŞMASI

Tel Aviv'in Akdeniz'deki en büyük doğal gaz sahalarından Leviathan Doğal Gaz Sahası'nın ortaklarından NewMed enerji şirketi ile Kahire arasında varılan anlaşma ülke tarihindeki en büyük ihracat anlaşması olarak kayıtlara geçti.

2040 YILINA KADAR 130 MİLYAR METREKÜP DOĞAL GAZ İHRAÇ EDİLECEK

NewMed şirketinden yapılan açıklamada, Leviathan sahasından Mısır'a 2040 yılına kadar 130 milyar metreküp doğal gaz ihraç edileceği belirtildi. Anlaşmanın Leviathan'ın genişlemesinin önünü açacağı aktarılan açıklamada, genişleme ile 2064'e kadar İsrail pazarına doğal gaz arzının sağlanmasının hedeflendiği kaydedildi.

Leviathan Doğal Gaz Sahası

2020'DEN BU YANA MISIR'A GAZ TEDARİK EDİLİYOR

Mısır ile İsrail arasında 2019'da 60 milyar metreküplük gaz tedarikini kapsayan anlaşma imzalanmıştı. Leviathan sahasının 2020 yılında faaliyete geçmesinden kısa süre sonra Mısır'a gaz tedariki başlamıştı. Leviathan gaz sahasında geçen yıl üretilen 11,33 milyar metreküp doğal gazın büyük kısmı Mısır ve Ürdün'e ihraç edilmişti.