İsrail ve Mısır Gazze İçin Görüştü

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KAHİRE, 11 Aralık (Xinhua) -- Üst düzey bir İsrail güvenlik heyeti, Kahire'de Mısırlı mevkidaşlarıyla Gazze Şeridi'nde olası bir ateşkes anlaşmasına ilişkin görüşmelerde bulundu.

Mısır Devlet Enformasyon Servisi'nin basın merkezinden yapılan açıklamaya göre salı günkü görüşme, Mısır'ın Gazze'de ateşkes sağlanması, insani yardımların bölgeye girişinin kolaylaştırılması ve bölgede kötüleşen durumun çözüme kavuşturulması için çabalarını yoğunlaştırdığı bir dönemde gerçekleşti.

Xinhua'ya görüşmelerle ilgili değerlendirmelerde bulunan Hamas'ın üst düzey liderlerinden Besim Naim, "Anlaşmaya yönelik temasların yenilenmesi dışında konuşulacak yeni bir şey yok" dedi.