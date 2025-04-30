İsrail Yangınlar İçin Yardım Çağrısı Yaptı - Son Dakika
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İsrail Yangınlar İçin Yardım Çağrısı Yaptı

İsrail, Kudüs'teki yangınlarla mücadele için uluslararası yardım istedi, 1 kişi gözaltına alındı.

30.04.2025 22:52
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- İsrail'den Kudüs'teki yangınlarla mücadele için uluslararası yardım çağrısı

Kudüs'teki yangınlarla bağlantılı 1 kişi gözaltına alındı

KUDÜS - İsrail, Beyt Şemeş kenti ve Kudüs'te kontrolden çıkan orman yangınları ile mücadele için uluslararası yardım çağrısında bulunurken, yangınlarla bağlantılı 1 kişi kundaklama şüphesiyle gözaltına alındı.

İsrail'in Beyt Şemeş kenti ve Kudüs'ün 5 farklı noktasında çıkan orman yangınları ile mücadele devam ediyor. İsrail hükümeti, yangınlarla mücadele için uluslararası yardım çağrısında bulundu.

Başbakanlık, Ulusal Güvenlik Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan ortak açıklamada, Dışişleri Bakanlığı'nın yangınla mücadele için Yunanistan, GKRY, Hırvatistan, İtalya ve Bulgaristan ile temasa geçtiği belirtilerek, uluslararası yangınla mücadele ekiplerinin yarın faaliyete geçmesi beklendiği ifade edildi.

Dışişleri Bakanı Gideon Sa'ar'ın orman yangınlarıyla mücadele için daha fazla ülkeyle görüşme yaptığı belirtilerek, Sa'ar'ın İngiltere, Fransa, Çek Cumhuriyeti, İsveç, Arjantin, İspanya, Kuzey Makedonya ve Azerbaycan dışişleri bakanlarıyla görüştüğü aktarıldı.

Yangınlarla bağlantılı 1 kişi gözaltına alındı

Polis, Doğu Kudüs'ün Umm Tuba Mahallesi'nde ikamet eden 50 yaşındaki bir kişinin, Kudüs yakınlarında çıkan yangınlarla bağlantılı olduğu şüphesiyle gözaltına alındığını açıkladı. Polis, şüphelinin polis memurlarından kaçmaya çalıştığını ancak kısa bir kovalamacanın ardından yakalandığını belirterek, şüphelinin üzerinde çakmak, pamuk ve diğer yanıcı maddeler bulunduğunu aktardı. İsrail iç istihbarat teşkilatı Shin Bet'in, kundaklama olduğundan şüphelenilen yangınlarla ilgili soruşturmalara dahil olduğu belirtildi.

İsrail, Filistin'in yardım teklifine henüz cevap vermedi

Filistin'in yangınlarla mücadele için itfaiye ekipleri göndermeyi teklif ettiği ancak İsrail tarafının henüz bu teklife yanıt vermediği belirtildi.

Yangın, anma alanı ve müze olarak kullanılan gölgeye sıçradı

Yangınlar, Kudüs'ün dışındaki Latrun yakınlarındaki anma alanı ve müze olan Yad Lashiryon'a kadar ulaştı. Alevlerin, bölgede sergilenen tankların yakınına kadar ulaşması sonrası Bağımsızlık Günü töreni için hazırlanan alan boşaltıldı.

"Belki de bu ülkede şimdiye kadar görülen en büyük yangın"

İtfaiye ve Kurtarma Teşkilatı Kudüs Bölge Komutanı Shmulik Friedman, yangınların İsrail tarihindeki en büyük yangınlar olabileceğini belirterek, "Çok büyük bir orman yangınının ortasındayız, belki de bu ülkede şimdiye kadar görülen en büyük yangın. Yangınlar üzerinde kontrol sahibi olmaktan çok uzağız" dedi.

Yangınların çıkış nedeni hakkında soruya cevap veren Friedman, "Şu anda yangına neyin neden olduğunu bilmiyoruz, kesinlikle hiçbir ipucumuz yok ve henüz bununla ilgilenmiyoruz" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel İsrail Yangınlar İçin Yardım Çağrısı Yaptı - Son Dakika

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