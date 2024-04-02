İsrail Ordu Sözcüsü, saldırıyı soruşturacaklarını belirtti

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, Gazze Şeridi'nin Deyr el-Belah bölgesinde ABD merkezli uluslararası yardım kuruluşunun konvoyuna düzenlenen ve çoğu Batı uyruklu 7 kişinin öldürüldüğü saldırıyı "soruşturacaklarını" belirtti.
İsrail ordusundan yapılan açıklamaya göre Hagari, saldırının, Gazze'de ihtiyaç sahiplerine gıda götüren World Central Kitchen (WCK) çalışanlarının "trajik ölümüyle" sonuçlandığını kaydetti.
Olaydan "derin üzüntü" duyduklarını ifade eden ve hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileyen Hagari, saldırıyı detaylıca incelemek ve benzeri olayların yaşanmasını azaltmak için "soruşturma" başlatacaklarını bildirdi.
Hagari, ayrıca soruşturma sonuçlarını "şeffaf biçimde" paylaşacaklarını iddia etti.
Katz saldırıda öldürülenlerin ailelerine başsağlığı diledi
Dışişleri Bakanı Yisrael Katz da sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, İsrail saldırısında öldürülen WCK çalışanlarının ailelerine başsağlığı diledi.
Paylaşımında ABD, İngiltere, Avustralya ve Polonyalı mevkidaşlarına atıf yaparak, saldırıda öldürülenlerin ülkelerine de başsağlığı dileğinde bulunan Katz, "Gelecekte yardım çalışanlarının emniyetini ve güvenliğini garanti etmek için gerekli sonuçların çıkarılmasını sağlamak amacıyla olay yetkili makamlarca soruşturulacak." ifadelerini kullandı.
Yardım kuruluşu konvoyu, saldırı öncesinde İsrail ordusunu bilgilendirmiş
İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin Deyr el-Belah bölgesinde hedef aldığı ve çoğu Batı uyruklu 7 kişinin öldürüldüğü, yardım kuruluşu konvoyu hakkında önceden bilgilendirildi.
Yardım konvoyunun saldırı öncesinde İsrail ordusuyla koordinasyon sağladığı belirtilirken, İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi'nin, Güney Komutanlığı ve ordunun sivil idari işlerine bakan COGAT ile "tehlikeli" diye nitelediği olayın detaylarını görüştüğü paylaşılmıştı.
Gazze'nin Deir el-Belah bölgesinde, ABD merkezli uluslararası yardım kuruluşu World Central Kitchen (WCK) çalışanlarını taşıyan konvoy, İsrail ordusu tarafından vurulmuştu. Saldırıda, Avustralya, Polonya, Birleşik Krallık, ABD- Kanada ve Filistin uyruklu 7 kişi hayatını kaybetmişti.
Saldırının ardından WCK'nin bölgedeki operasyonlarını derhal durdurduğu ve gelecekteki çalışmalar için de yakın zamanda karar alınacağı belirtilmişti.
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