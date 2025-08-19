İsrail Zeytun Mahallesi'ni Yerle Bir Ediyor - Son Dakika
İsrail Zeytun Mahallesi'ni Yerle Bir Ediyor

19.08.2025 00:09
PCHR, İsrail'in Zeytun Mahallesi'ni yıkarak Filistinlileri göçe zorladığını duyurdu.

Filistin İnsan Hakları Merkezi (PCHR), İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Zeytun Mahallesi'ni yerle bir ederek haritadan silmeye çalıştığı ve Filistinlileri toplu göçe zorlamak için bunu tüm kentte yapacağı uyarısında bulundu.

Gazze merkezli PCHR'den yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun 8 günden beri Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan Zeytun Mahallesi'nde yıkıcı saldırılarını aralıksız sürdürdüğü belirtildi.

Bunun, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Zeytun Mahallesi'ne yaptığı geniş çaplı saldırıların 9'ncusu olduğu vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Devam eden saldırılar kapsamında bugüne kadar yüzlerce ev ve yapı yerle bir edildi. Zeytun Mahallesi sakinleri de toplu tehcire mazur kaldı. Geride ise Gazze kentinin tümünde aşamalı olarak gerçekleşecek yıkımla hayat koşullarının kalmadığı bir manzara oluşuyor. Yıkım saldırıları, kenti askeri olarak işgal etmenin hazırlığı olarak yapılıyor."

Gazze kentinin en büyük mahallesi olan Zeytun bölgesinin önceki 8 kara saldırısının yanı sıra hava bombardımanı ve topçu atışları sebebiyle büyük bir yıkıma maruz kaldığına işaret edilen açıklamada, "İsrail bu sefer ise kentin tümünü haritadan silmek üzere 9 bin 156 dönümlük alana sahip Zeytun Mahallesi'ni silmeye çalışıyor." denildi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin diğer bazı bölgeleri yerle bir ettiğinin aktarıldığı açıklamada, Filistin İnsan Hakları Merkezi Müdürü Raci es-Surani'nin şu ifadelerine yer verildi:

"Zeytun Mahallesi'nde yaşananlar, İsrail'in Gazze kentini insansızlaştırma amacıyla yapmaya çalıştığı kapsamlı yıkım politikasını gözler önüne seriyor. Zeytun Mahallesi'ndeki barbarlık, şiddet ve yıkım, toplu göçe yol açtı. Büyük korkumuz ise Filistinlileri tehcire zorlamak için Gazze Şeridi'nin güneyindeki dar bir alanda sürmesidir."

Uluslararası topluma, Gazze'de yapılan yıkım ve tehcir planlarına karşı acil adımlar atma çağrısında bulunan Surani, Gazze Şeridi'ndeki Filistin halkının yeni bir Nekbe (felaket) yaşamasının önüne geçilmesini istedi.

Cenevre merkezli sivil toplum kuruluşu Avrupa- Akdeniz İnsan Hakları İzleme Örgütü (Euro-Med), 16 Ağustos'taki açıklamasında, İsrail'in 6 gün boyunca düzenlediği saldırılarda Gazze'nin en büyük yerleşim bölgelerinden Zeytun Mahallesi'nin adeta yerle bir olduğu, yaklaşık 400 evin uzaktan kumandalı patlayıcılar, hava saldırıları ve top atışlarıyla yok edildiğini belirtmişti.

İsrail'den Gazze kentini işgal kararı

İsrail Güvenlik Kabinesi, 8 Ağustos'ta Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentinin işgal edilmesine yönelik plana onay vermişti.

Başbakan Binyamin Netanyahu ise kabine toplantısı öncesi Fox News'e verdiği röportajda, Gazze Şeridi'nin tamamını işgal etmeyi hedeflediklerini söylemişti.

Ancak kabine toplantısı öncesi basında işgal planına ilişkin yer alan haberlerde, saldırıların aşamalı olarak yapılacağı belirtilmişti.

İşgalin önce Gazze kentinde başlayacağı, saldırıların daha sonra da orta kesimde yer alan Filistinli mültecilerin kaldığı kamplara uzanacağı ifade edilmişti.

Kaynak: AA

