İsrailli Aktivistler Madleen'e Destek Gösterisi Düzenledi - Son Dakika
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İsrailli Aktivistler Madleen'e Destek Gösterisi Düzenledi

09.06.2025 01:17
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İsrail'de 50 aktivist, Gazze'ye insani yardım götüren Madleen yelkenlisi için protesto düzenledi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne uyguladığı ablukayı aşarak insani yardım götürmeyi hedefleyen Özgürlük Filosu Koalisyonu'nun (Freedom Flotilla Coalition-FFC) "Madleen" yelkenlisiyle dayanışma için bir grup İsrailli aktivist gösteri düzenledi.

The Times of Israel gazetesinin haberine göre, Gazze'ye insani yardım götüren Madleen yelkenlisine destek veren yaklaşık 50 İsrailli, Tel Aviv'deki Fransa Büyükelçiliği önünde toplandı.

Polis, İsrail ordusunun Gazze'ye giden gemiye olası müdahalesine karşı çıkan İsraillilerin, Büyükelçilik önündeki protestosuna yalnızca 40 dakika müsaade ederken, 1 kişiyi gözaltına aldı.

Aktivistler, "Soykırım savaşını durdurun" ve "Çocukları öldürmek kamu diplomasisi sorunu değildir" sloganları attı.

Öte yandan, Madleen gemisine destek için toplananlara karşı çıkan bir grup İsrailli ise "teröristler" şeklinde hakaretler savurarak, ellerine geçirdikleri nesneleri Fransa Büyükelçiliği önünde toplanan aktivistlere fırlattı.

Aktivistlerin açtığı "Gazze Gettosu", "Siyonizm soykırımdır" pankartlar da karşıt grup tarafından yırtıldı.

Gazze'deki ablukayı aşarak insani yardım ulaştırmayı hedefleyen Avrupa Parlamentosunun (AP) Fransız üyesi Rima Hassan ise sosyal medya paylaşımında, "Tel Aviv bu gece Fransız Büyükelçiliği önünde özgürlük filosuna destek veriyor." ifadesini kullandı.

İsrail'den Özgürlük Filosu'na tehdit

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Madleen gemisinin Gazze kıyılarına varmasını engellemek için İsrail ordusuna "ne gerekiyorsa yapması" yönünde talimat verdiğini duyurmuştu.

İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir ve deniz kuvvetleri komutanlarıyla yaptığı görüşmenin fotoğrafını paylaşan Katz, şu ifadeleri kullanmıştı:

"İsrail ordusuna Madleen nefret filosunun Gazze'ye ulaşmasını engellemek için ne gerekiyorsa yapmaları yönünde talimat verdim. Yahudi karşıtı (antisemitik) Greta ve Hamas propaganda sözcülerine açıkça söylüyorum: Geri dönün, çünkü Gazze'ye ulaşmayacaksınız."

Özgürlük Filosu Koalisyonuna ait Madleen yelkenlisi

Özgürlük Filosu Koalisyonu isimli sivil toplum kuruluşunun, Gazze'ye yönelik ablukayı kırıp bölgeye yardım götürme amacıyla düzenlediği son misyon çerçevesinde 18 metrelik "Madleen" yelkenlisi, 1 Haziran'da Katanya kentindeki San Giovanni Li Cuti Limanı'ndan Gazze için yola çıkmıştı.

Gemide, Avrupa Parlamentosunun (AP) Fransız üyesi Rima Hassan ve Almanya vatandaşı Yasemin Acar'ın yanı sıra Türkiye'den Hüseyin Şuayb Ordu, Brezilya'dan Thiago Avila, İspanya'dan Sergio Toribio, Hollanda'dan Marco van Rennes, Fransa'dan Baptiste Andre, Reva Viard, Pascal Maurieras ve Yanis Mhamdi, İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg ve gazeteci Omar Faiad olmak üzere 12 kişi yolculuk ediyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrailli Aktivistler Madleen'e Destek Gösterisi Düzenledi - Son Dakika

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