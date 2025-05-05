İsrailli Bakan'dan Filistinlilere Göç Çağrısı - Son Dakika
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İsrailli Bakan'dan Filistinlilere Göç Çağrısı

İsrail'in İletişim Bakanı Karhi, Filistinlilerin Gazze'den göç ettirilmesini savundu.

05.05.2025 13:32
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İsrail'in aşırı sağcı İletişim Bakanı Shlomo Karhi, Yahudilere ait dini metinden alıntı yaparak Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin "gönüllü göçe" zorlanması çağrısı yaptı.

Karhi, İsrail güvenlik kabinesinin Gazze'ye yönelik saldırıların genişletilmesi planını onaylamasına ilişkin sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Askeri ve siyasi baskının "Hamas'ın yenilmesi ve İsrailli esirlerin serbest bırakılmasını" sağlayacağını iddia eden Karhi, Gazze'deki işgalin sürmesini savundu.

Aşırı sağcı Bakan, "Gazze'de sorunun gerçek ve köklü çözümünün bölgedeki Filistinlilerin başka ülkelere göç ettirilmesiyle geleceğini" ileri sürdü.

Yahudi medeni kanunu, tören kuralları ve efsanelerini kapsayan dini metinlerin yer aldığı Talmud'dan "İstiyorum deyinceye kadar zorla" cümlesini altını yapan Karhi, Gazze'deki Filistinlilerin "gönüllü göçe zorlanmasını" istedi.

Öte yandan İsrail devlet televizyonu KAN'da yer alan habere göre, Güvenlik Kabinesi Bakanı Zeev Elkin, kabinenin onayladığı saldırı planının Gazze'deki Filistinlilerin başka ülkelere göç ettirilmesini içeren ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı planı ilerleteceğini savundu.

Elkin, Gazze'den göç ettirilecek Filistinlileri kabul etmesi için "bazı ülkelerle siyasi faaliyetler yürüttüklerini" kaydetti.

ABD Başkanı Trump, İsrail'in saldırıları nedeniyle ağır yıkımın oluştuğu Gazze'nin yeniden imarını içeren ve Filistinlilerin zorla yerinden edilerek Mısır ve Ürdün gibi bölge ülkelerine gönderilmesine ilişkin bir plan paylaşmıştı.

Trump, Gazze'yi devralma planında zorla yerinden edilen Filistinlilere geri dönüş hakkı tanınmayacağını söylemişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrailli Bakan'dan Filistinlilere Göç Çağrısı - Son Dakika

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