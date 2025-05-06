İsrailli Bakan'dan Gazze Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İsrailli Bakan'dan Gazze Açıklaması

Maliye Bakanı Smotrich, Gazze'nin yok edilip Filistinlilerin sürgün edileceğini belirtti.

06.05.2025 17:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, saldırı altındaki Gazze Şeridi'nin "tamamen yok edileceğini ve buradaki Filistinlilerin de başka ülkelere sürüleceğini" söyledi.

Yerel basında yer alan habere göre, Smotrich, işgal altındaki Batı Şeria'da gasbedilen Filistin topraklarındaki yerleşimde Gazze'deki duruma ilişkin açıklamalarda bulundu.

İsrail'in Hamas'a yönelik savaşta "zafere ulaşmasının Gazze'nin tamamının yok edilmesinden geçtiğini" savunan Smotrich, "Gazze tamamen yok edilecek, siviller Hamas'ın olmadığı 'insani bir bölgeye' güneye gönderilecek ve oradan büyük sayılar halinde üçüncü ülkelere göç etmeye başlayacaklar." ifadesini kullandı.

Smotrich, Batı Şeria'nın İsrail'e "ilhak" edilmesi yönündeki tartışmalara da değinerek bunun "Tel Aviv yönetiminin en önemli sınamalarından biri olduğunu" savundu.

Filistin karşıtı görüşleriyle öne çıkan Smotrich, dün yaptığı açıklamada da İsrail ordusunun saldırıları genişletilmesinin ardından Gazze'nin tamamının işgal edileceğini söylemişti.

Gazze'de işgali genişleten plan

İsrail güvenlik kabinesi, Gazze'ye yönelik saldırıların genişletilmesi planını kabul etmişti.

Söz konusu plan, Gazze'de daha fazla bölgenin işgal edilmesini ve "tampon bölgelerin" genişletilmesini içeriyor.

Ayrıca İsrail ordusunun işgal ettiği bölgelerden geri çekilmemesi ve Filistinlilerin zorla Gazze'nin güneyine göç ettirilmesi de yer alıyor.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Batı Şeria, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Filistin, Maliye, İsrail, Güncel, Dünya, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrailli Bakan'dan Gazze Açıklaması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Farkında olmadan imzaladığı tahliye taahhütnamesiyle evden çıkarıldı Farkında olmadan imzaladığı tahliye taahhütnamesiyle evden çıkarıldı
Pınar Gültekin cinayetinde Yargıtay’dan tartışma yaratacak karar Pınar Gültekin cinayetinde Yargıtay'dan tartışma yaratacak karar
Üsküdar Belediyesi’nde AK Partili meclis üyesi partisinden istifa etti Üsküdar Belediyesi'nde AK Partili meclis üyesi partisinden istifa etti
Alkollü olduğu iddia edilen sürücü camiye daldı Alkollü olduğu iddia edilen sürücü camiye daldı
Ali Koç’a yakın dostundan destek: Nankör, vefasızlar Ali Koç'a yakın dostundan destek: Nankör, vefasızlar
Irak’ta kum fırtınası vurdu, yüzlerce kişi hastanelere kaldırıldı Irak'ta kum fırtınası vurdu, yüzlerce kişi hastanelere kaldırıldı
Volkan Demirel’den çağrı: İstifa etmesi lazım Volkan Demirel'den çağrı: İstifa etmesi lazım
Club Brugge-Anderlecht maçının bilançosu belli oldu: 61 gözaltı Club Brugge-Anderlecht maçının bilançosu belli oldu: 61 gözaltı
Özgür Özel’in kızı İpek Özel’i tehdit eden kişi gözaltına alındı Özgür Özel'in kızı İpek Özel'i tehdit eden kişi gözaltına alındı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan görüşme sonrası Trump sözleri: Kısa sürede bir araya gelmeyi ümit ediyorum Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan görüşme sonrası Trump sözleri: Kısa sürede bir araya gelmeyi ümit ediyorum
Galatasaray’ın şampiyonluk kutlamalarında sahne alacak ilk isim belli oldu Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarında sahne alacak ilk isim belli oldu

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2025 18:00:06. #7.12#
SON DAKİKA: İsrailli Bakan'dan Gazze Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.