İsrailli Bakanlardan Aşırı Saldırı Çağrısı - Son Dakika
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İsrailli Bakanlardan Aşırı Saldırı Çağrısı

Smotrich, Batı Şeria'nın yok edilmesini istedi. Ben-Gvir ise yeni askeri kontrol noktaları talep etti.

15.05.2025 12:34
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İsrailli aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Filistin topraklarını gasbeden İsraillinin silahlı saldırıda ölmesi üzerine işgal altındaki Batı Şeria'nın Gazze Şeridi gibi yerle bir edilmesi çağrısında bulundu.

Aşırı sağcı Maliye Bakanı Smotrich, X hesabından, işgal altında tuttukları Batı Şeria'nın 19 aydır Gazze Şeridi'ne düzenledikleri saldırılarda yaptıkları gibi yerle bir edilmesini istedi.

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ise X hesabından yaptığı paylaşımda, Başbakan Binyamin Netanyahu'dan orduya işgal altındaki Batı Şeria'da kalıcı olarak yeni askeri kontrol noktaları kurması talimatını vermesini ve Filistinliler için idam cezası getirilmesini istedi.

Batı Şeria'dan Yahudi rivayetlerine uygun bir şekilde Yahuda ve Samara diye söz ettiği paylaşımında Ben-Gvir, "Gazze'de, kuzeyde, Yahuda ve Samara'da ve her cephede düşman koalisyonuyla" karşı karşıya olduklarını belirtti.

Ben-Gvir, paylaşımında Tevrat'tan alıntı yaparak, "Düşmanlarımı kovalayacağım ve onlara yetişeceğim. Onlar yok oluncaya kadar da geri dönmeyeceğim." ifadelerini kullandı.

Savunma Bakanı Yisrael Katz ise şüpheliyi saklayan ve destekleyen herkesin "ağır bir bedel ödeyeceği" tehdidinde bulundu.

Ultra Ortodoks Şas Partisi lideri Haham Aryeh Deri de olaya ilişkin açıklamasında, saldırıyı gerçekleştiren şüphelinin köyünün Gazze'deki yerleşimler gibi yerle bir edilmesini istedi.

İşgal altındaki Batı Şeria'da dün akşam düzenlenen silahlı saldırıda Filistin topraklarını gasbeden İsrailli bir kadının hayatını kaybettiği bildirilmişti.

Ordu, olayın ardından Batı Şeria'ya çok sayıda birlik konuşlandırdığını ve yolları kapatıp, şüpheliyi arama çalışması başlattığını duyurmuştu.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten beri İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 171'i çocuk olmak üzere 962 Filistinli hayatını kaybetti.

Bu sürede 7 binden fazla Filistinli yaralandı, 16 bin 400 kişi gözaltına alındı.

Gazze'de varılan ateşkesin 19 Ocak'ta yürürlüğe girmesinin ardından İsrail ordusu, 21 Ocak Salı günü işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Cenin kenti ve mülteci kampına "Demir Duvar" adını verdiği bir saldırı başlattı.

Saldırılar birkaç gün içinde Tulkerim ve Tubas ile buralardaki mülteci kamplarını kapsayacak şekilde genişletildi.

İsrail ordusu, Cenin ve Tulkerim'deki mülteci kamplarında işgalini sürdürüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrailli Bakanlardan Aşırı Saldırı Çağrısı - Son Dakika

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