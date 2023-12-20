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İsrailli Belediye Başkan Yardımcısı: Gazze'de Hristiyanlar ve Kilise Yok - Son Dakika
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İsrailli Belediye Başkan Yardımcısı: Gazze'de Hristiyanlar ve Kilise Yok

İsrailli Belediye Başkan Yardımcısı Fleur Hassan-Nahoum, Gazze'de hiç Hristiyan olmadığını ve kilise bulunmadığını iddia etti. İngiltere Parlamentosu milletvekili Leyla Moran ise akrabalarının kiliseye sığındığını açıklamıştı.

İsrailli Belediye Başkan Yardımcısı: Gazze\'de Hristiyanlar ve Kilise Yok
20.12.2023 - 00:13,
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İsrailli Belediye Başkan Yardımcısı Fleur Hassan-Nahoum, kiliseye sığınan Hristiyan kadın ve kızının öldürülmesinden sonra Gazze'de hiç Hristiyan olmadığı ve Kilise bulunmadığını iddia etti.

Londra merkezli LBC radyosuna konuşan İsrailli Batı Kudüs Belediye Başkan Yardımcısı Hassan-Nahoum, Gazze'de hiç Hristiyan yaşamadığını ve kilise olmadığını savundu.

İsrail'in Gazze'deki Kutsal Aile Katolik Kilisesi'ne düzenlendiği ve Hristiyan bir kadının kızıyla yaşamını yitirdiği saldırıdan yalnızca üç gün sonra açıklamalarda bulunan Nahoum, "Ne yazık ki (Gazze'de) hiç Hıristiyan yok çünkü Hamas tarafından sürüldüler." ifadelerini kullandı.

Nahoum, radyo programcısı Nick Ferrari'nin Gazze'deki bir kilisenin etrafında İsrailli keskin nişancıların olduğu yönündeki haberlere ilişkin sorusuna, "Haberleri bu sabah gördüm. Kilise mi? Gazze'de kilise yok." cevabını verdi.

İngiltere Parlamentosu milletvekili, akrabalarının kiliseye sığındığını açıklamıştı

İngiltere Parlamentosunun Filistin asıllı ilk milletvekili Leyla Moran, LBC radyo programcısının Nahoum'a sorduğu soruda bahsi geçen kiliseye akrabalarının sığındığını açıklamıştı.

İngiltere Parlamentosunun Filistin asıllı ilk milletvekili Leyla Moran, Avam Kamarası'nda yapılan oturumda konuşmuş, akrabalarının, İsrail güçlerinin 2 kişiyi öldürdüğü, 7 kişiyi yaraladığı Kutsal Aile Katolik Kilisesi'ne sığındığını söylemişti.

Moran, "Kapıda tanklar bekliyor. Dışarda askerler ve keskin nişancılar, kompleksi nişan almış halde. Dışarı çıkmak isteyen herkesi vuruyorlar. Cumartesi günü 2 kadın vuruldu." demişti.

Moran, kilisede sivillerin bulunduğunu vurgulayarak, "Hiçbirinin Hamas ile bir alakası yok. Onlar rahibeler, yetimler ve engelliler. Küçük bir Hristiyan grubu ve herkesçe biliniyorlar. Papa'nın dediği ve benim akrabalarımın da söylediği gibi Hamas'ın oradan saldırılar yaptığı tamamıyla gerçek dışı." ifadesini kullanmıştı.

İsrail saldırganlığının sadece söz konusu kiliseyle sınırlı kalmadığını söyleyen Moran, geçen hafta öldürülen İsrailli esirleri hatırlatmıştı.

Gazze'deki Kutsal Aile Katolik Kilisesi'ne İsrail saldırısı

Kudüs Rum Ortodoks Patrikhanesi'nden 17 Aralık'ta yazılı açıklama yapılmış, Gazze'deki Kutsal Aile Katolik Kilisesine dün düzenlenen saldırıda Hristiyan bir kadının kızıyla yaşamını yitirdiği, 7 kişinin yaralandığı hatırlatılmıştı.

Söz konusu 7 kişinin kilise yerleşkesi içindeki diğer kişileri korumaya çalışırken yaralandığına işaret edilen açıklamada, saldırının sivilleri ve ibadethaneleri hedef alan barbarca bir suç olduğu vurgulanmıştı.

Kaynak: AA
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