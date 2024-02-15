İsrailli gazeteci: İsrail'in Gazze'deki saldırılarında öldürülen Filistinliler yok sayılıyor - Son Dakika
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İsrailli gazeteci: İsrail'in Gazze'deki saldırılarında öldürülen Filistinliler yok sayılıyor

İsrailli gazeteci: İsrail\'in Gazze\'deki saldırılarında öldürülen Filistinliler yok sayılıyor

İsrailli gazeteci Gideon Levy, İsrail'in Gazze'deki saldırılarında öldürülen onlarca Filistinlinin yok sayılmasını eleştirdi. Levy, İsrail ordusunun Refah'ta 2 esiri kurtardıklarını duyurduğu saldırının ardından, saldırıda öldürülen 74 Filistinlinin neredeyse hiç bahsedilmediğini belirtti. Levy, İsrail medyasının Gazze'nin acılarına yer vermemesini utanç verici olarak nitelendirdi.

15.02.2024 18:03  Güncelleme: 18:05
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İsrailli gazeteci Gideon Levy, İsrail'in saldırılarından kaçanların sığındığı Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde "iki esiri kurtardığı" saldırıda öldürülen onlarca Filistinlinin yok sayılmasını "rezalet" olarak niteledi.

Levy, Haaretz gazetesindeki yayınlanan yazısında, İsrail ordusunun yerinden ettiği Filistinlilerin sığındığı Refah'ta 2 esiri kurtardıklarını duyurduğu saldırısıyla, "İsrail'in Gazze'deki Filistinlileri insanlıktan çıkarmasının da yeni bir dip seviyeye ulaştığını" yazdı.

İsrail güvenlik güçlerinin Refah'ta Louis Hurr (70) ve Fernando Marman (60) isimli iki esiri kurtardığını duyurduğu saldırının birçoklarınca övüldüğünü belirten Levy, "Tüm istihbarat uzmanları, bunun sıfır can kaybıyla mükemmel bir operasyon olduğunu söyledi." ifadelerini kullandı.

Levy, söz konusu saldırının "mükemmel ve kesinlikle sıfır kayıplı olmadığını" vurgulayarak, "kadınlar ve çocuklar dahil en az 74 Filistinlinin öldürüldüğünden İsrail'de neredeyse hiç bahsedilmedi." yorumunda bulundu.

İsrail ordusunun Refah'taki saldırısının yaşandığı gün hastanelerde gördüğü görüntülerin bugüne kadarki en korkunç görüntüler arasında yer aldığının altını çizen Levy, esirlerin serbest bırakılmasından dolayı "herkesin mutlu olduğunu" ancak saldırıda öldürülenlerin "insan değilmiş gibi yok sayılmasını rezalet" olarak niteledi.

Öldürülen 74 kişinin göz ardı edilmesinin "kimseyi şaşırtmaması gerektiğinin" altını çizen Levy, Filistinlilerin işgal altında onlarca yıldır "insanlıktan çıkartılmasına" rağmen, "Gazzelilerin insanlıktan çıkarılması daha önce bilmediğimiz bir seviyeye indi." değerlendirmesini yaptı.

Levy, "İsrail medyasının çoğunun Gazze'nin acılarına yer vermemesinin ise sonsuza denk utanç verici şekilde hatırlanacağını" kaydetti.

Kaynak: AA

İsrail, Gazze, Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Medya, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrailli gazeteci: İsrail'in Gazze'deki saldırılarında öldürülen Filistinliler yok sayılıyor - Son Dakika

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