İsrailli Yerleşimciler Filistin Arazilerini Tahrip Ediyor

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Selfit kentinin batısındaki Burukin ve Kefr ed-Dik kasabalarında Filistinlilere ait onlarca dönüm araziyi tahrip ettiği bildirildi.

Burukin Belediye Başkanı Fayid Sabra, dün sabahtan bu yana çok sayıda buldozer ve büyük kazı ekipmanlarının Burukin ve Kefr ed-Dik kasabalarındaki Filistin topraklarını kazarak tahrip etmek için gece gündüz çalıştığını belirtti.

Yüzlerce İsrailli yeni yerleşim yeri kurmak için bölgede beklerken, buldozerlerin onlarca dönüm araziyi tahrip ettiğini dile getiren Sabra, Filistinli sakinlerin, kasabanın çevresinde bulunan "İsrailli çetelerin" katliamlar yapmasından endişe duyduklarını dile getirdi.

Tüm bunların 14 Mayıs akşamından bu yana söz konusu kasabaları kuşatarak çevresinden izole eden ordunun koruması altında yapıldığını aktaran Sabra, bu arazilerin tamamen Filistinlilere ait olduğunu ve vatandaşların evlerine birkaç metre uzaklıkta bulunduğunu kaydetti.

Ordunun Filistinlilerin evlerini askeri kışlalara çevirdiğini, evlerde tek tek arama yaptığını, büyük hasara yol açtığını, bölge sakinlerini darbettiğini ve onları aşağıladığını belirten Sabra, İsrail ordusunun, "halka ve toprağa karşı katliam gerçekleştirdiğini" vurguladı.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, bu sabah Selfit kentinin batısındaki Burkin beldesi yakınlarındaki sanayi bölgesinde Filistinlilere ait 14 aracı ateşe vermişti.

İsrailliler ayrıca Nablus'un batısındaki Mesudiye bölgesinde de belediyeye ait bir su kuyusunun bekçisine saldırarak aracını yakmıştı.

İsrailli aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, X hesabından bugün yaptığı açıklamada, işgal altında tuttukları Batı Şeria'nın 19 aydır Gazze Şeridi'ne düzenledikleri saldırılarda yaptıkları gibi yerle bir edilmesini istemişti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten beri İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 171'i çocuk olmak üzere 962 Filistinli hayatını kaybetti.

Bu sürede 7 binden fazla Filistinli yaralandı, 16 bin 400 kişi gözaltına alındı.

Gazze'de varılan ateşkesin 19 Ocak'ta yürürlüğe girmesinin ardından İsrail ordusu, 21 Ocak Salı günü işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Cenin kenti ve mülteci kampına "Demir Duvar" adını verdiği bir saldırı başlattı.

Saldırılar birkaç gün içinde Tulkerim ve Tubas ile buralardaki mülteci kamplarını kapsayacak şekilde genişletildi.

İsrail ordusu, Cenin ve Tulkerim'deki mülteci kamplarında işgalini sürdürüyor.