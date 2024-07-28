İsrailliler Filistinli Çiftçinin İnek Sürüsünü Çaldı

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Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde bir Filistinliye ait inek sürüsünü çaldığı belirtildi.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberinde, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerden bir grubun, Batı Şeria'nın Tubas kentine bağlı Yarza mezrasında Filistinli Fevzi Mahmut Anbusi'ye ait 45 büyükbaş hayvanı çaldığı ifade edildi.

Bedevi Haklarını Savunma Örgütünden yapılan yazılı açıklamada da Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, Yarza mezrasına baskın düzenlediği ve meradaki çobanları kovdukları bilgisi verildi.

Açıklamada, İsraillilerin son dönemde bölgede Filistinli bedevilerin yaşadığı mezralara yönelik saldırılarını artırdığı, asıl amacın buradaki Filistinlileri yerlerinden etmek olduğu belirtildi.

Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Ayrım Duvarı (Utanç Duvarı) ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyine göre, Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, 2024 yılının ilk yarısında Batı Şeria'da 1334 saldırı gerçekleştirerek birçok Filistinlinin ölümüne neden oldu.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış görülüyor.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 591 Filistinli hayatını kaybetti.