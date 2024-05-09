İsrailliler, Gazze Şeridi'nde ateşkes ve esir takası anlaşmasını talep etmek için gösteri düzenledi - Son Dakika
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İsrailliler, Gazze Şeridi'nde ateşkes ve esir takası anlaşmasını talep etmek için gösteri düzenledi

İsrailliler, Gazze Şeridi\'nde ateşkes ve esir takası anlaşmasını talep etmek için gösteri düzenledi

İsrail ve Filistinlilerin bir araya geldiği sivil toplum örgütünün çağrısıyla İsrailliler, Gazze Şeridi'nde ateşkes ve karşılıklı esir takası anlaşmasını hükümetlerinin imzalaması talebiyle gösteri düzenledi. Göstericiler, pankartlar ve dövizler taşıyarak taleplerini dile getirdi. Aynı zamanda İsrailli esir yakınları da Savunma Bakanlığı binası önünde toplanarak esirlerin geri getirilmesini istedi. Hamas'ın ateşkes önerisine onay vermesine rağmen İsrail Savaş Kabinesi, saldırılara devam kararı almıştı.

09.05.2024 23:55
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TEL İsrailliler, Gazze Şeridi'nde ateşkes ve karşılıklı esir takası anlaşmasını hükümetlerinin imzalaması talebiyle birden fazla noktada gösteri düzenledi.

İsrail ve Filistinlilerin bir araya geldiği "Beraber Duruyoruz" isimli sivil toplum örgütünün çağrısıyla yaklaşık 1500 kişilik grup Tel Aviv'in merkezindeki Habima Meydanı'nda toplandı.

Göstericiler, "Refah'takiler de İsrail'dekiler de çocuk", "Çocukların ölümüne yeter", "Anlaşma hemen", "Esirleri evine getirin", "Hemen şimdi", "Sadece barışla güvenlik gelir", "Yarım yıllık cehennem artık bitsin" yazılı pankart, afiş ve dövizler taşıdı.

Kurulan sahnede Filistin asıllı İsrail Milletvekili Ahmed Tıybi, yaptığı konuşmada, Başbakan Binyamin Netanyahu'yu koltuğunu kaybetme korkusuyla ateşkese yanaşmamakla suçladı.

- Esir yakınları yol kapattı

Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerin yakınları ve onların destekçileri akşam saatlerinde, Tel Aviv'deki Savunma Bakanlığı binası önündeki Menahem Begin Caddesi'nde toplandı.

Yüzlerce kişilik İsrailli grup, "Katiller", "Hiçbir bedel esirler için çok değildir", "Artık yeter", "Refah'a saldırı=esirleri öldürmek" yazılı pankart ile afiş, döviz ve Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerin resimlerini taşıdı.

İsrailliler, "Hepsini getirin", "Anlaşma şimdi", "Anlaşma masada hadi imzala" diye slogan attı.

İsrail polisi, Menachem Begin Caddesi'ni trafiğe kapattı. İsrailli esir yakınları, Begin Caddesi'nden Kaplan Caddesi'ne doğru yürüdüğünde polis engeliyle karşılaştı. İsrail polisi ve göstericiler arasında arbede yaşandı. Göstericiler Kaplan Caddesi'ni bir süre tek yönlü trafiğe kapattı, uzun araç kuyrukları oluştu.

İsrailliler, Savunma Bakanlığı binasının çevresinde yürüyüş yaptı.

Gösterici Ron Hantman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'ndeki 130 kadar esirin geri getirilmesi için protestoya katıldığını belirterek, Kahire'de bir anlaşma varken İsrail'in Refah'a saldırmasının "akıldan ziyade bir güç hamlesi olduğunu" belirtti.

İsrail'in Gazze'deki esirleri geri getirmek için her şeyi yapması gerektiğini savunan Hantman, ordunun Gazze'de kaldığı sürenin giderek daha uzayacağını ve sonucun yine kendileri adına kayıp olacağını belirtti.

Öte yandan İsrailli esir yakınları, Batı Kudüs'teki İsrail Yüksek Mahkemesi'nden Meclis binasına yürüdü.

Göstericiler, Gazze Şeridi'nde devam eden çatışmalarda ölen ve henüz gömülmemiş yakınlarını temsilen boş bir tabut taşıdı.

Esir İsraillilerin serbest bırakılması çağrısıyla pankart taşıyan göstericiler, "Hepsi hayata dönene, iyileşene veya İsrail mezarlarına gömülene kadar dinlenmeyeceğiz" sloganı attı.

İsrail polisinin zaman zaman göstericilere müdahale etmesiyle arbede yaşandı. Polis, iki kişiyi gözaltına aldı.

Hamas ateşkes önerisine onay vermişti

Hamas Hareketi Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Katar ve Mısır'a, Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasına ilişkin önerilerini onayladığını bildirmişti.

Hamas'ın Katar ve Mısır tarafından iletilen "ateşkes önerilerine" onay verdiğini duyurmasının ardından İsrail Savaş Kabinesi, Refah'ta saldırılara devam kararı almıştı.

İsrail ordusu, 7 Mayıs'ta Refah'ın doğusuna kara saldırısı başlatmış Mısır'a açılan sınır kapısı Refah'ın Filistin tarafında kontrolü ele geçirmişti.

İsrail ordusunun işgal ettiği bölge Gazze'ye insani yardımların girişinde ana geçiş noktası olan ve Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin yurt dışına seyahat etmek için kullandıkları tek geçiş noktası Mısır sınırındaki Refah Sınır Kapısı'nı da içeriyor.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 15 bin kadarı çocuk, 10 bini kadın olmak üzere 35 bine yakın Filistinli öldürüldü, en az 78 bin Filistinli yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

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