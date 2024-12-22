İsrailliler Lübnan'a Yerleşim İçin Çadır Kurdu

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Fanatik bazı İsraillilerin, " Lübnan'ın güneyinde yerleşim bölgeleri oluşturmak amacıyla" çadırlar kurduğu belirtildi.

İsrail ordusu, birkaç gün önce "Uri Tsafon" örgütüne bağlı Yahudilerin, Lübnan'ın güneyinde çadır kurduğunu yalanladı ancak onların sınır beldesi olan Marun er-Ras'daki "Mavi Hat"ı geçtiklerini doğruladı.

Ordu, İsraillilerin geçişinin "ciddi bir olay olduğunu ve soruşturulduğunu" iddia ederken, örgüt internet sitesinde, Lübnan'ın Marun er-Ras bölgesinde çadır kurarken askeri güçlerin yanlarında olduğunu bildirdi.

"Israel Hayom" gazetesi de 8 Aralık'ta çok sayıda İsraillinin Lübnan'ın güneyine girdiğini aktardı.

Gazeteye göre, "Uri Tsafon" örgütü, Marun er-Ras'ta bir yerleşim yeri oluşturmaya çalışırken çadırlar kurdu ve sedir ağaçları dikti. Örgüt ayrıca güneydeki çatışmalarda öldürülen asker Yehuda Dror Yahlom'un anısına bir köşe yaptı.

Gazeteye konuşan Yahudiler, İsrail ordusu unsurlarıyla yaptıkları görüşme sırasında, "Mi Marom" yerleşiminin temel taşını atmak için Lübnan'a geldiklerini ifade etti.

Söz konusu İsraillilerin, geçmişte "Mi Marom" olarak anıldığı iddia edilen Marun er-Ras"ın rahiplerin yaşadığı eski bir Yahudi beldesi olduğunu ve Lübnan'da Yahudilerin yaşadığı tüm yerlere geri döneceklerini" ileri sürdüğü bildirildi.

"Kuzeyi Uyandır" anlamına gelen "Uri Tsafon" ise internet sitesinde, 6 Yahudi ailenin Lübnan'ın güneyine gelerek buraya yerleştiği, çadır kurduğu ve sedir ağaçları diktiğini belirtti.

İbranice yayın yapan "972+" dergisinin 8 Aralık tarihli haberine göre de İsrailli gruplar, Suriye'de Esed rejiminin devrilmesinin ardından Suriye ve Lübnan sınır bölgelerinde alanlarını genişletmeye başladı.

Lübnan'ın güneyine yerleşim için ilk konferans

İsrail'in Kanal 12 televizyonunun 22 Haziran tarihli haberinde, İsraillilerin "Geçmişten Başarılı Yerleşim Modelleri ve Lübnan'ın Güneyi İçin Dersler" başlığı altında "Lübnan'da ilk yerleşim konferansını" çevrim içi gerçekleştirdiği aktarıldı. Söz konusu konferansta, "Uri Tsafon" örgütünün kurulduğu ifade edildi.

İsrail'in "Makor Rishon" gazetesinin 18 Haziran 2024 tarihli haberine göre ise konferansın amacı Lübnan'ın güneyini Litani Nehri'ne kadar işgal etmek ve Yahudileri buraya yerleştirmekti.

İsrail ile Lübnan arasında yapılan ateşkes ise İsrail'in Lübnan'a karşı son saldırıları sırasında işgal ettiği Lübnan beldelerinden 60 gün içinde çekilmesini öngörüyor.

Haaretz"e göre, konferans sanal ortamda gerçekleştirilmesine rağmen katılımcı sayısı 280 kişiyi geçmedi. Örgütün liderinin Amos Azariya olduğu belirtildi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun eşi Sara'nın kardeşi Ben Artzi, konferansta yaptığı konuşmada, "aşırılıkçı olmadıklarını" savunarak, "Lübnan ile İsrail arasındaki sınırların yapay olduğunu" iddia etti.

İsrailli avukat Doron Nir Zvi ise, konferansta Lübnan'ın güneyindeki yerleşimin nasıl yasallaştırılabileceğini anlatarak, " Batı Şeria'da bizim için bir emsal var." ifadelerini kullandı.

Davut Yıldızı ve sedir ağacı aynı logoda

Bu arada "Uri Tsafon"un logosunda altı köşeli Davut Yıldızı içinde Lübnan sedir ağacı yer alıyor. Logonun altında ise "Yisrael Sokol adına Güney Lübnan'daki yerleşim hareketi" yazısı bulunuyor.

Örgütün internet sitesi, üyelerinin İsrail askerlerinin bulunduğu ortamda yerleşim kurmaya çalıştıklarını, çadır kurduklarını ve "Lübnan bizimdir" pankartlarını astıklarını gösteren resimlerle dolu.

"+972" dergisi, örgütün bir üyesinin, Whatsapp'taki üyelerinin de yer aldığı bir grupta şunları söylediğini aktardı: "Mümkün olduğu kadar kısa sürede çabuk istila etmeli ve yok etmeliyiz."

Dergi, örgütün başka bir üyesinin, örgütün yalnızca Lübnan'a yerleşmekle sınırlı değil, aynı zamanda Suriye'ye de yerleşmeyi planladığını ifade ettiğini paylaştı.

Gazze'de öldürülen aşırılıkçı örgüt üyesi askerin hayalini gerçekleştirmeyi amaçlıyorlar

Örgüt internet sitesinde, " İran'ın kötülüğüne karşı koymak ve İsrail'i nesiller boyu istikrara kavuşturmak için Lübnan'ın devlet ve halk olarak İsrail'e ait olması gerektiği" savunuluyor.

Sitede, Lübnan'ın güneyindeki istilanın da Yahudilerin kutsal kitabından ilham alınarak gerçekleştirileceği ileri sürüldü.

Örgüt, geçen ocak ayında Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda ölen asker Yisrail Sokol'un hayalini gerçekleştirmek için kurulduğunu iddia ediyor.

Sokol (24), Mescid-i Aksa'yı yıkıp yerine bir tapınak inşa etmeyi amaçlayan İsrail'in en aşırıcı örgütü Tapınak Tepesi'nin aktif bir üyesiydi.

Örgütün internet sitesine göre Sokol'un ailesi, Lübnan dağlarında bir yerleşim yerinin inşaatını denetleme hayali kurarken, mezarının üzerine "Seni gördüm Gazze, Lübnan sedirlerinin gölgesinde" yazdı.

"Lübnan'da bir vatan hayal ediyorlar"

Haaretz siyasi analisti Anshel Pfeffer, 19 Haziran tarihli makalesinde, "Uri Tsafon"un hedefleri hakkında uyarıda bulunarak, "örgütün planının göz ardı edilmemesi gerektiğini" kaydetti.

"Yerleşimcilerin 1967'den beri işgal altında olan Batı Şeria'ya yerleşme planlarının 50 yıl önce de garip göründüğünü herkes hatırlamalı." ifadelerini kullanan Pfeffer, "Uri Tsafon"un Lübnan'ın güneyinde yerleşim kurma konusunda güçlü bir motivasyona sahip olduklarını belirterek, "Aramızda yaşıyorlar, kuzeye bakıyorlar ve Lübnan'da bir vatan hayal ediyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

"Uri Tsafon" kurulmadan önce kimse Lübnan'ın güneyine yerleşimden bahsetmiyordu ancak özellikle örgüt üyelerinin İsrail Meclisi'ndeki parlamenterlerle iletişim kurmasıyla söylem değişmeye başladı.

"+972" dergisine göre bu konu, tıpkı Gazze Şeridi'ndeki yerleşimle ilgili güncel konuşmalar gibi tartışma konusu haline gelebilir.

İsrail onlarca yıldır Filistin, Suriye ve Lübnan'daki toprakları işgal ediyor ve bu topraklardan çekilmeyi ve 1967 savaşı öncesindeki sınırlarda başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin Devleti'nin kurulmasını reddediyor.