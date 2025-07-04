İsrailliler Nablus'ta Ağaç Kesti

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinde onlarca ağacı söktü.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberde, kente bağlı Burin beldesi topraklarında kurulan "Yitzhar" yerleşim biriminden gelen fanatik İsrailliler, beldenin güneyine saldırdı ve Sufan ailesinin evinin karşısında bulunan onlarca ağacı kesti.

Söz konusu İsrailliler, birkaç gün önce de Sufan ailesinin evine taşlarla saldırmış ve evinin karşısına çadır kurmuştu.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'da belde ve köylerde düzenledikleri saldırılarla, Filistinlileri bölgeyi terk etmeye zorluyor.

İsrail'in 7 Ekim 2023'te Gazze'de insanlık felaketine yol açan saldırılarının başlamasıyla işgal altındaki Batı Şeria'daki baskıları da arttı. Özellikle Ocak 2025'te Batı Şeria'nın kuzeyindeki mülteci kamplara saldırılara paralel olarak fanatik Yahudi grupların işgal altındaki topraklarda Filistinlilere yönelik saldırıları da artış gösterdi.