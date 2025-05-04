İsraillilerin Batı Şeria'da Saldırıları Artıyor - Son Dakika
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İsraillilerin Batı Şeria'da Saldırıları Artıyor

Filistinlilere yönelik İsrailli gruplar tarafından Batı Şeria'da 860 saldırı gerçekleştirildi.

04.05.2025 19:56
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Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'nın farklı bölgelerinde İsrail askerlerinin korumasında Filistinlilere ve mülklerine saldırdı.

Sivil toplum kuruluşu Bedevi Haklarını Savunma Örgütü (BEYDER) tarafından yapılan açıklamaya göre, Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, El Halil kentindeki Mesafir Yatta'ya bağlık Rakiz köyünde Filistinlilere ait 30 zeytin ağacını söktü.

İsrailli grup, Mesafir Yatta beldesindeki Halava köyünde hayvanlarını Filistinlilere ait tarım arazisi ile ağaçların bulunduğu alana bıraktı.

Batı Şeria'nın kuzeyindeki Selfit kentine bağlı Ras bölgesinde tarım arazisine kurulan Filistinli çiftçiye ait bir baraka, İsrailli gruplar tarafından tahrip edildi, eşyalara zarar verildi.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, dün akşam saatlerinde de Selfit'in güneyindeki Ferha köyünde yoldan geçmekte olan Filistinli bir çiftçiye saldırdı.

Yerleşimlere Karşı Gençlik Buluşması üyesi Filistinli aktivist Muhenned Kafişa, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, askerlerin korumasında Tel Ermide bölgesine baskın düzenlediğini belirtti.

Kafişa, söz konusu İsraillilerin Filistinlilerin evlerine taş attığını, Filistinli bir çocuğu birkaç saat alıkoyduğunu aktardı.

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Ayrım Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi verilerine göre, 2025'in ilk 3 ayında Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere ve mülklerine karşı 860 saldırı düzenledi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

İşgal altındaki Batı Şeria'da 451 bin, Doğu Kudüs'te ise yaklaşık 230 bin İsrailli, Filistin topraklarını gasbediyor. Uluslararası hukuka göre Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki bu gasplar yasa dışı sayılıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsraillilerin Batı Şeria'da Saldırıları Artıyor - Son Dakika

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