İstanbul 2027 Avrupa Oyunları Düzenleyecek - Son Dakika
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İstanbul 2027 Avrupa Oyunları Düzenleyecek

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 2027 Avrupa Oyunlarının İstanbul'da yapılacağını duyurdu.

27.03.2024 11:58  Güncelleme: 12:08
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Haber : OKTAY YILDIRIM - Kamera: HAKAN KAYA

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 2027 Avrupa Oyunlarının İstanbul'da yapılacağını duyurdu.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Saraçhane İBB Başkanlık Binasında, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Genel Sekreteri Neşe Gündoğan, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkan Yardımcısı Ali Kiremitçioğlu, Avrupa, Dünya Şampiyonu Olimpik Kareteci Serap Özçelik Arapoğlu ve Avrupa, Dünya Şampiyonu Olimpik Tekvandocu Nafia Kuş Aydın'ın katılımıyla bir basın toplantısı düzenledi. İmamoğlu, 2027 Avrupa Oyunlarının İstanbul'da yapılacağını duyurdu.

İBB Başkanı, dünkü basın davetinde, İstanbul, Türkiye ve dünya sporu adına önemli bir gelişmeyi paylaşacağını belirtmişti.

İstanbul 2027 Avrupa Oyunları Düzenleyecek
Kaynak: ANKA

Ekrem İmamoğlu, İstanbul, Politika, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul 2027 Avrupa Oyunları Düzenleyecek - Son Dakika

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