İstanbul Adalet Sarayı'na yapılan terör saldırısıyla ilgili gözaltı sayısı 90'a yükseldi - Son Dakika
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İstanbul Adalet Sarayı'na yapılan terör saldırısıyla ilgili gözaltı sayısı 90'a yükseldi

İstanbul Adalet Sarayı\'na yapılan terör saldırısıyla ilgili gözaltı sayısı 90\'a yükseldi

İstanbul Adalet Sarayı'nda dün yapılan terör saldırısıyla ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri teröristlerin bağlantılı olduğu şüphelilere yönelik operasyonları devam ediyor. Dün İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, adliye ziyaretinde gözaltı sayısının 40 olduğunu açıklamıştı. Emniyet müdürlüğü ekipleri saldırıyla bağlantılı olarak düzenlediği operasyonlarda 50 şüpheliyi daha gözaltına aldı. Toplamda gözaltı sayısı 90'a çıktı.

07.02.2024 14:19
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İstanbul Adalet Sarayı'na yapılan terör saldırısıyla ilgili gözaltı sayısı 90'a yükseldi.

İstanbul Adalet Sarayı'nda dün yapılan terör saldırısıyla ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri teröristlerin bağlantılı olduğu şüphelilere yönelik operasyonları devam ediyor. Dün İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, adliye ziyaretinde gözaltı sayısının 40 olduğunu açıklamıştı.

GÖZALTI SAYISI 90'A ULAŞTI

Emniyet müdürlüğü ekipleri saldırıyla bağlantılı olarak düzenlediği operasyonlarda 50 şüpheliyi daha gözaltına aldı. Toplamda gözaltı sayısı 90'a çıktı.

Kaynak: DHA

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