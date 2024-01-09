İstanbul Adalet Sarayı\'nda Avukatın Çantası Nedeniyle Gerginlik

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Canlı yayında çok sıkıştırdılar ama verdiği yanıt tatmin etmedi

GAYE ŞEYMA CAN

İstanbul Adalet Sarayı'nda, üzerinde cübbesi olan ve kimliğini gösteren bir avukatın, çantasını X-Ray cihazından geçirmeden içeri girmek istemesi üzerine kısa süreli gerginlik yaşandı.

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan, Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) hakkında ikinci kez "hak ihlali" kararı verdiği ve halen cezaevinde tutulan TİP Hatay Milletvekili Can Atalay'ın tahliye edilmemesine karşı avukatlarla birlikte bugün Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi önünde açıklama yaptı.

Açıklamanın ardından adliyeye dönen ve üzerinde cübbesi de bulunan avukatlardan birisi kimliğini gösterdi ve çantasını cihazdan geçirmeden içeriye girdi. Güvenlik görevlilerinin müdahale etmesi üzerine diğer avukatlar da tartışmaya dahil oldu. Bu sırada avukatlar ve görevliler arasında zaman zaman itişme ve gerginlik yaşandı.

Araya giren avukat Ali Rıza Dizdar'ın söz konusu avukatın çantasını rica ederek alıp cihazdan geçirmesinin ardından uzlaşma sağlandı ve 4-5 dakika kadar süren gerginlik sona erdirildi.