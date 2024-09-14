İstanbul, Avrupa Hareketlilik Haftası'na Hazırlanıyor

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(İSTANBUL) - Sürdürülebilir ve çevreci ulaşım tedbirlerini geliştirmeye teşvik için her yıl 16-22 Eylül'de düzenlenen Avrupa Hareketlilik Haftası için İBB hazırlıklarını tamamladı.

Sürdürülebilir ve çevreci ulaşım tedbirlerini geliştirmeye teşvik etmek, kamuoyunda farkındalık oluşturmak ve yerel halkı harekete geçirmek için her yıl 16-22 Eylül'de düzenlenen Avrupa Hareketlilik Haftası için İstanbul hazırlıklarını tamamladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve iştirakleri şehir hareketliliğini arttıracak bir dizi etkinlik gerçekleştirecek.

Avrupa Hareketlilik Haftası'nda yerel makamlar, kendi şehir merkezlerinde trafik yoğunluğunun azaltılması, sürdürülebilir hareketlilik türlerinin kullanımının teşviki ve kişilerin yaygın ulaşım tercihlerinin çevresel etkilerine ilişkin farkındalık oluşturulması amacıyla çeşitli etkinlikler düzenliyor. 2024 yılı için tema; paylaşımlı kamusal alan. Bu tema altında; kent içi sürdürülebilir hareketlilik hakkında farkındalık yaratmak, aktif hareketliliği artırmak ve karbon salınımını azaltmak ile ilgili farkındalık oluşturulması hedefleniyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve iştirakleri hafta boyunca temaya uygun kampanya, tanıtım faaliyetleri ve organizasyon hazırladı, takvimini oluşturdu. Böylece 4 ilçede ( Bayrampaşa, Bakırköy, Büyükçekmece ve Üsküdar) sokak kapama uygulaması gerçekleştirilecek ve kapatılan saatlerde çeşitli atölyeler, Oyun İstanbul ve Spor İstanbul Etkinlikleri ile aktif ulaşım ve kamusal paylaşım alanları ile ilgili çalıştaylar düzenlenecek.

Avrupa Hareketlilik Haftası'nın son günü olan 22 Eylül 2024 Pazar için de 'Car Free Day (Araçsız Gün)' olarak Üsküdar Meydanı ve Salacak arası seçildi. Güzergah 12: 00-17: 00 saatleri arasında araçtan arındırılacak, sahil hattı İstanbulluların olacak.