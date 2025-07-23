İSTANBUL BARIŞ MÜZAKERELERİ - Ukrayna heyeti, Türkiye-Rusya-Ukrayna Üçlü Toplantısı'nın ardından basın toplantısı düzenledi: (1) - Son Dakika
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İSTANBUL BARIŞ MÜZAKERELERİ - Ukrayna heyeti, Türkiye-Rusya-Ukrayna Üçlü Toplantısı'nın ardından basın toplantısı düzenledi: (1)

23.07.2025 23:06
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Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov, Türkiye'nin Rusya ile Ukrayna arasındaki görüşmelerdeki rolüne ilişkin, "Türkiye'ye bu platformdaki kolaylaştırıcı rolü için teşekkür etmek istiyoruz, bir diyalog ve barış için önemli bir platform." dedi.

Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov, Türkiye'nin Rusya ile Ukrayna arasındaki görüşmelerdeki rolüne ilişkin, "Türkiye'ye bu platformdaki kolaylaştırıcı rolü için teşekkür etmek istiyoruz, bir diyalog ve barış için önemli bir platform." dedi.

Ukrayna'yı temsil eden heyet üyeleri, Türkiye'nin ev sahipliğinde İstanbul'da düzenlenen Türkiye-Rusya-Ukrayna Üçlü Toplantısı'nın ardından basın toplantısında konuştu.

Umerov, Rusya heyetiyle üçüncü toplantıyı tamamladıklarını ve Ukrayna'nın net şekilde Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin ifade ettiği öncelikleri aktardığını söyledi.

Birinci önceliğin Zelenskiy ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında bir toplantı düzenlenmesi olduğunu vurgulayan Umerov, bu olası toplantıya ABD Başkanı Donald Trump ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımının da son derece değerli olacağını dile getirdi.

Umerov, gerçek bir ateşkesin ve bütün sivil yapılara saldırıların durdurulmasının kalıcı barış için gerekli ilk adımlar olacağının altını çizdi.

Rusya tarafına ağustosun sonuna kadar liderler arasında bir toplantı düzenleme önerisinde bulunduklarını ifade eden Umerov, bunun kabul edilmesi halinde Moskova'nın yapıcı bir tutum sergilemiş olacağını ve bunu tüm ortaklara da göstereceğini kaydetti.

"Ukrayna ateşkes ve barış görüşmeleri için hazır"

Ülkesinin kapsamlı ve koşulsuz bir ateşkesi diplomasinin temeli olarak gördüğünü belirten Umerov, "Biz burada şu anda bir ateşkes ve kayda değer barış görüşmeleri için hazırız. Diğer tarafın da bu barışa yönelik en temel adımı atmasını bekliyoruz." dedi.

Umerov, ateşkesin samimi olması; sivil yapılara ve kritik altyapılara saldırıların da durması gerektiğini ifade ederek, savaş esirlerinin değişimiyle ilgili de daha fazla gelişme beklediklerini söyledi.

"Türkiye'ye kolaylaştırıcı rolü için teşekkür ederiz"

Başta çocuklar olmak üzere sivillerin serbest bırakılmasını ümit ettiklerini kaydeden Umerov, "Ortaklarımızın barışla ilgili çabalarımızı desteklemesinden dolayı, özellikle Türkiye'ye bu platformdaki kolaylaştırıcı rolü için teşekkür etmek istiyoruz, bir diyalog ve barış için önemli bir platform." diye konuştu.

Umerov, gerçek adımların mümkün olduğuna işaret ederek, Rus tarafının da yapıcı ve gerçekçi bir yaklaşım sergilemesi gerektiğini ve buna ulaşmak için çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.

Rusya 3 yıldan uzun süredir esir tutulanların serbest bırakılmasını kabul etti

Ukrayna Parlamentosu'ndaki İnsan Hakları Komiseri Temsilcisi Yuriy Kovbasa da savaş esirleriyle ilgili olarak daha önce olduğu gibi çalışmaya devam edeceklerini belirterek, "Rus tarafına 3 yıldan uzun süredir esir olarak tutulan kişilerin serbest bırakılması için bir çağrıda bulunduk. Rusya tarafı da bunu kabul etti, özellikle de yaralı ve bu tür durumlarda olan esirlerin takas edilmesi için." şeklinde konuştu.

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Umerov, sivillerin serbest bırakılmasıyla ilgili konuya ilişkin, bunun 1200'den fazla kişiyi ilgilendirdiğini, bu süreçle ilgili çalışmaları devam ettireceklerini anlattı.

Umerov, Rusya ile Ukrayna arasında bir liderler toplantısı düzenlenme ihtimaline ilişkin, "Biz burada beklentimizi ifade ettik. Burada neler konuşulabileceğini önerdik ve gündemi bu şekilde hazırlayabileceğimizi söyledik." dedi.

Rus heyeti ile dördüncü bir görüşme olup olmayacağına dair Umerov, insani anlamda savaş esirlerinin değişiminin devam edeceğini belirterek, bu çerçevede bütün çatışmaların sona ermesi ve tam ve koşulsuz ateşkesle ilgili çağrılarını yineledi.

Umerov, aynı zamanda liderler toplantısını öncelik olarak gördüklerini kaydederek, bu konularla ilgili sonuçları bekleyeceklerini ve bu aşamada insani anlamda ilerlemeler olduğunu ifade etti.

Ülkesinin her zaman ateşkesle ilgili görüşmelere hazır olduğuna dikkati çeken Umerov, ABD ile başlatılan süreçte görüşmelere başladıklarını ve her zaman ateşkesin Ukrayna için öncelik olduğunu vurguladı.

Umerov, şu aşamada Ukrayna tarafının atacağı bir adım bulunmadığına işaret ederek, "Dünya şunun farkında olmalı ve Ukrayna'yı ateşkes için desteklemeli. Biz hazırız, burada bu konuda anlaşmayan Rus tarafı." ifadesini kullandı.

Rus tarafı ile akşam saat 18.00'den sonra çalışmaya başladıklarını ve 21.30 civarında da görüşmeleri bitirdiklerini aktaran Umerov, insani, siyasi ve çatışmaların sona ermesiyle ilgili konuları görüştüklerini ve yalnızca bir konuda sonuç elde edilebildiğini kaydetti.

(Sürecek)

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Diplomasi, Güvenlik, Politika, İstanbul, Türkiye, Ukrayna, Güncel, Rusya, Son Dakika

Son Dakika Güncel İSTANBUL BARIŞ MÜZAKERELERİ - Ukrayna heyeti, Türkiye-Rusya-Ukrayna Üçlü Toplantısı'nın ardından basın toplantısı düzenledi: (1) - Son Dakika

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