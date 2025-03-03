İstanbul Barosu'na Dava Süreci Başlıyor - Son Dakika
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İstanbul Barosu'na Dava Süreci Başlıyor

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İstanbul Barosu Başkanı Kaboğlu, kendisine yönelik davaya tepki gösterdi ve destek çağrısı yaptı.

03.03.2025 21:32
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(İSTANBUL) - İstanbul Barosu Başkanı Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu, kendisinin ve yönetim kurulu üyelerinin görevine son verilmesi talebiyle açılan davanın yarın yapılacak ilk duruşması için çağrı yaptı. Kaboğlu, "Bu dava, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın İstanbul Barosu'na karşı 22 Aralık 2024 günü başlattığı soruşturmalar zincirinin bir halkasıdır. İstanbul Barosu yönetimi olarak hep hukukun ortak paydasında birleşmeyi, hukuku etkili kılmayı amaçladık ve bu yönde çalışmalar yürüttük. Ne var ki Cumhuriyet Başsavcılığı hızını alamadı ve davalar açmaya devam ediyor" dedi.

Suriye'de öldürülen gazeteciler Nazım Daştan ve Cihan Bilgin ile ilgili yapılan sosyal medya paylaşımı üzerine İstanbul Barosu hakkında iddianame hazırlanmıştı. İddianamede, baro başkanının ve yönetim kurulu üyelerinin faaliyetlerini kendilerine verilen yetkiler ve görevler dışında kullandığı öne sürüldü.

Başkan ve yönetim kurulu üyelerinin görevlerine son verilerek yeni baro başkanı ve yönetim kurulu üyeleri seçilmesi talebiyle açılan davanın ilk duruşması yarın 2. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde yapılacak. İstanbul Barosu Başkanı Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu da dava için videolu çağrı yaptı. Davanın hukuk ve anayasa dışı olduğuna vurgu yapan Kaboğlu, şunları söyledi:

"Bu dava, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın İstanbul Barosu'na karşı 22 Aralık 2024 günü başlattığı soruşturmalar zincirinin bir halkasıdır. İstanbul Barosu yönetimi olarak hep hukukun ortak paydasında birleşmeyi, hukuku etkili kılmayı amaçladık ve bu yönde çalışmalar yürüttük. Ne var ki Cumhuriyet Başsavcılığı hızını alamadı ve davalar açmaya devam ediyor. Bu nedenle bütün hukukçular İstanbul'un, Türkiye'nin ve Avrupa'nın hukukçuları birleşti; bu haksız davalara karşı hukuk yoluyla demokrasi adına 23 Şubat günü Olağanüstü Genel Kurul'da bir araya gelerek dayanışma örneğini sergiledi. Yarın da bu haksız davaya karşı büyük buluşmayı gerçekleştirebileceğimize inanıyor, hepinize saygı ve sevgilerimi iletiyorum."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İstanbul Barosu'na Dava Süreci Başlıyor - Son Dakika

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