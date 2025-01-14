İstanbul Barosu'na Soruşturma ve Yeni Yönetim Talebi

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İstanbul Barosu hakkında yürütülen soruşturma kapsamında, Baro Başkanı İbrahim Kaboğlu ile yönetim kurulu üyelerinin görevlerine son verilmesi ve yeni yönetim seçilmesi talebiyle açılan davanın detaylarına ulaşıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, baronun resmi sosyal medya hesabından 21 Aralık 2024'te yapılan açıklamayla terör örgütü PKK üyeliği bulunan firari sanıklar Nazım Daştan ve Cihan Bilgin'in övüldüğüne yönelik "terör örgütü propagandası yapmak" ve "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak" suçlarından başlatılan soruşturma sürüyor.

Bu kapsamda, Baro Başkanı İbrahim Kaboğlu ile yönetim kurulu üyelerinin görevlerine son verilmesi ve yeni yönetim seçilmesi talebiyle dava açıldı.

Terör Suçlar Soruşturma Bürosunca hazırlanan ve Asliye Hukuk Mahkemesine gönderilen davanamede, Suriye'de etkisiz hale getirilen Cihan Bilgin'in terör örgütü PKK/ YPG'nin yayın organında sunuculuk yaptığı, örgütün sözde kuruluş gününü kutlamak için örgüte ait AYDIN-DER tarafından organize edilen eyleme katıldığı ve hakkında yakalama kararı olduğu belirtildi.

Etkisiz hale getirilen Nazım Daştan'ın da terör örgütünün hücre yapılanmaları içerisinde örgütün sorumluları ile irtibatlı olarak faaliyetleri organize ettiği igfade edilen davanamede, Daştan'ın örgütle iltisaklı faaliyet gösteren yerel gruplarla hareket ederek 15 ayrı toplantıya katıldığı, 2019'da kamuflajlı ve terör örgütünün flamalı kadın örgüt mensuplarının görselini paylaştığı ve hakkında "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan yakalama kararı olduğu aktarıldı.

Davanamede, İstanbul Barosu'nun resmi sosyal medya hesabından 21 Aralık 2024'te yaptığı açıklamayla, Daştan ve Bilgin'in övüldüğü gerekçesiyle, "terör örgütü propagandası yapmak" ve "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak" suçlarından soruşturma başlatılması için Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğünden soruşturma izni talep edildiği kaydedildi.

Verilen iznin ardından soruşturma başlatıldığı ifade edilen davanamede, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu'na göre, baroların kuruluş amaçları dışında faaliyette bulunamayacağı, İstanbul Barosu'nun söz konusu açıklamayla amacı dışında faaliyet gösterdiğinin değerlendirildiği vurgulandı.

"Görevlerine son verilen organların yerine en geç bir ay içerisinde yenileri seçilir"

Davanamede, Avukatlık Kanunu'nun "Baronun kurulması, organlarının görevden uzaklaştırılması ve görevlerine son verilmesi" başlıklı 77. Maddenin 5. fıkrasında, "Amaçları dışında faaliyet gösteren barolar ile Türkiye Barolar Birliği sorumlu organlarının görevlerine son verilmesine ve yerlerine yenilerinin seçilmesine, Adalet Bakanlığının veya bulundukları yer cumhuriyet başsavcılığının istemi üzerine, o yerdeki asliye hukuk mahkemesince basit usule göre yargılama yapılarak karar verilir ve dava en geç üç ay içinde sonuçlandırılır. Görevlerine son verilen organların yerine en geç bir ay içerisinde yenileri seçilir." ifadelerinin yer aldığı aktarıldı.

"Davalı Baro Başkanlığı ile yönetim kurulunun faaliyet amacı ile kendisine verilen yetkiler ve görevler dışında kullanılmak suretiyle, illgeal faaliyetlerde kullanıldığı" değerlendirmesi yapılan davanamede, bu kapsamda idari yönden de tedbir alınması gerektiği belirtildi.

Davanamede, İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Özden Kaboğlu ve yönetim kurulu üyeleri Rukiye Leyla Süren, Hürrem Sönmez, Ahmet Ergin, Metin İriz, Mehmedali Barış Beşli, Yelda Koçak Urfa, Fırat Epözdemir, Ezgi Şahin Yalvarıcı, Ekrem Bilen Selimoğlu ile Bengisu Kadı Çavdar'ın görevlerine son verilmesi, yeni baro başkanı ile yönetim kurulu üyelerinin seçilmesi talep edildi.