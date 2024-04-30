İstanbul Barosu: Taksim İşçilere ve Emekçilere Kapatılmıştır - Son Dakika
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İstanbul Barosu: Taksim İşçilere ve Emekçilere Kapatılmıştır

İstanbul Barosu: Taksim İşçilere ve Emekçilere Kapatılmıştır

İstanbul Barosu, 1 Mayıs İşçi Bayramı'nın Taksim Meydanı'nda kutlanmasının engellenmesinin Anayasa'nın toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkını ihlal ettiğini belirterek, idarenin Anayasa Mahkemesi kararının gereğini yerine getirerek, 1 Mayıs'ın Taksim'de ve her yerde güvenli ve barış içinde kutlanması için önlemler alması gerektiğini açıkladı.

30.04.2024 18:26
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(İSTANBUL)- İstanbul Barosu, "Taksim işçilere ve emekçilere kapatılmıştır. İdarenin yapması gereken Anayasa Mahkemesi'nin kararının gereğini yerine getirerek, 1 Mayıs'ın Taksim'de ve her yerde güvenli ve barış içinde kutlanması için gerekli önlemleri almaktır. Aksi durum yeni bir hak ihlali olacaktır" açıklamasını yaptı.

İstanbul Barosu, 1 Mayıs İşçi Bayramı ve Taksim Meydanı tartışmalarına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın "Toplantı ve gösteri yürüyüşü demokratik bir haktır ve bu hak anayasamız tarafından güvence altına alınmıştır. Toplumumuzun huzurunu, kamu düzenini aksatmamasıdır, başkalarının hak ve özgürlüklerini engellememesidir. Bu yıla gelirsek; 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle 55 ilimizde 103 başvuru yapılmıştır ve bunların tamamına izin verilmiştir. İstanbul için burada parantez açmak istiyorum. İstanbul'da 40 ayrı yer ve güzergah belirlendi. Taksim çağrılarına izin verilmeyecek, 1 Mayıs için uygun değildir" ifadesinin anımsatıldığı açıklamada, şöyle dendi:

"2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu 3. maddesi 'Herkesin önceden izin almaksızın, silahsız ve saldırısız olarak kanunların suç saymadığı belirli amaçlarla toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkına sahip olduğu' hükmünü içermektedir. Ayrıca Anayasa Mahkemesi,  12.10.2023 gün ve 2016/14517 başvuru numaralı kararı ile 1 Mayıs'ın Taksim Meydanı'nda kutlanmasının engellenmesi nedeniyle gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının ihlal edildiğine karar vermiştir. Anayasa Mahkemesi Taksim'de kutlama yapılmasının engellenmesinin 'Anayasa'nın 34. maddesinde güvence altına alınan toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının engellenmesi' olduğuna hükmetmiştir. Söz konusu kararda, Taksim Meydanı'nın 1 Mayıs İşçi Bayramı ile özdeş olduğu ve Taksim'de 1 Mayıs kutlamasını engellemenin hak ihlali olduğu ve hükümetin görevinin işçilerin ve yurttaşların 1 Mayıs'ı Taksim'de ve her yerde güvenli ve barış içinde kutlaması için gerekli önlemleri almak olduğu vurgulanmıştır.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü 2010, 2011 ve 2012 yıllarında barışçıl bir şekilde Taksim'de kutlanmış ve bu gösterilerde hiçbir sorun yaşanmamışken, 2013 yılından beri hukuk kuralları hiçe sayılarak Taksim işçilere ve emekçilere kapatılmıştır. İstanbul Valiliği Taksim'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün kutlanmasını yasaklayarak hem kanunu hem de Anayasa Mahkemesi kararını hiçe saymaktadır. İdarenin yapması gereken Anayasa Mahkemesi'nin bu kararının gereğini yerine getirerek, 1 Mayıs'ın Taksim'de ve her yerde güvenli ve barış içinde kutlanması için gerekli önlemleri almaktır. Aksi durum yeni bir hak ihlali olacaktır."

Kaynak: ANKA

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