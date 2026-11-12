İstanbul Beyoğlu'nda halıya sarılı erkek cesedi bulundu, polis incelemeyi sürdürüyor

İstanbul Beyoğlu'nda halıya sarılı erkek cesedi bulundu, polis incelemeyi sürdürüyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul'un Beyoğlu ilçesindeki bir dairede halıya sarılmış erkek cesedi bulundu. İhbar üzerine adrese giden İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri dairede arama yaptı; polisin olayla ilgili incelemeleri sürüyor.
??????? Beyoğlu'nda bir evde halıya sarılı halde erkek cesedi bulundu.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, bir evde ceset bulunduğu ihbarı üzerine adrese gitti.
Dairede arama yapan ekipler, halıya sarılı halde erkek cesedi buldu.
Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemeleri sürüyor.
Kaynak: AA
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