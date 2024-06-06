İstanbul Bilgi Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Öğrencileri Türk Mutfağını Yeniden Yorumladı - Son Dakika
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İstanbul Bilgi Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Öğrencileri Türk Mutfağını Yeniden Yorumladı

İstanbul Bilgi Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Öğrencileri Türk Mutfağını Yeniden Yorumladı

İstanbul Bilgi Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencileri, Türk mutfağının geleneksel ürünlerini yeniden yorumladıkları tadım etkinliği düzenledi. Etkinlikte öğrenciler, Türkiye'nin coğrafi işaretli ürünlerini modern pişirme teknikleriyle buluşturarak kendi tariflerini geliştirip, konuklara gastronomi deneyimi yaşattı. Bursa incirinden Isparta gülüne, Antep fıstığından Ayvalık zeytinyağına kadar Türkiye'de yetişen meyveler, sebzeler, baharatlar ve Anadolu gelenekleriyle aktarılan işlenmiş ürünler, öğrencilerin geliştirdikleri tariflerle konukların beğenisine sunuldu. Etkinlikte konuşan İstanbul Bilgi Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Fikret Soner, Türk mutfağının rekabet gücünün artırılması ve farklılıklarının öne çıkarılmasının önemine vurgu yaparak, coğrafi işaretli ürünlerin kullanılmasını teşvik ettiklerini belirtti.

06.06.2024 19:03
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İstanbul Bilgi Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencileri, Türk mutfağının geleneksel ürünlerini yeniden yorumladıkları tadım etkinliği düzenledi.

Santralistanbul'daki etkinlikte öğrenciler, Türkiye'nin coğrafi işaretli ürünlerini modern pişirme teknikleriyle buluşturarak kendi tariflerini geliştirip, konuklara gastronomi deneyimi yaşattı.

Bursa incirinden Isparta gülüne, Antep fıstığından Ayvalık zeytinyağına, Antakya sürk peynirinden Afyon haşhaş ezmesine kadar Türkiye'de yetişen meyveler, sebzeler, baharatlar, kurular ve Anadolu gelenekleriyle aktarılan işlenmiş ürünler, öğrencilerin geliştirdikleri tariflerle konukların beğenisine sunuldu.

Etkinlikte konuşan İstanbul Bilgi Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Fikret Soner, yemek kültürünün, zaman içerisinde değişen, gelişen ve uyumlanan dinamik bir yapı olduğunu söyledi.

Türk mutfağının kökleri, bugünü ve geleceğinin bu değişken yapı içerisinde şekillendiğini belirten Soner, "Ürünü merkeze alarak yapılan bu deneysel çalışma, benzersiz özellikleri olan yerel ürünleri modern tekniklerle işleyerek farklı bir platforma taşıdı. Türk mutfağının rekabet gücünün artırılması, farklılıklarının öne çıkarılması ve bunun genç şeflerimizin bilgi ve tat hafızalarına eklenerek değer yaratması çok önemli." dedi.

Soner, özellikle coğrafi işaretli ürünlerin kullanılmasını teşvik ettiklerinin altını çizerek, şöyle devam etti:

"Coğrafi işaretli ürünler, yerel ekonomiyi ve yerel toplulukları güçlendirmede, kültürel mirasın korunmasında önemli araçlar olarak görülüyor, bu nedenle Türk mutfağının köklerinden kopmadan geleceğe taşınmasında, tanınmasında önemli bir rol üstleniyor. Projede, öğrencilerimizin yaşadığımız coğrafyanın sunduğu ürün çeşitliliği hakkında var olan bilgisini derinleştirmeyi, ürünleri kendi birikim ve bakış açılarından işlemelerini sağlamayı hedefliyoruz. Öğrencilerimiz yerel ürünlerin üretimi, geleneksel kullanım biçimleri, tarihi, bölgesi hakkında derinlemesine bilgi edindikten sonra ürünün tat eşleştirme tablosunu da yaparak menüler oluşturdu."

Etkinlikte birçok ürünün kullanıldığı 21 farklı menü konuklara ikram edildi.

Kaynak: AA

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