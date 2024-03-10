İstanbul Boğazı\'nda gemi trafiği çift yönlü askıya alındı

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İstanbul'un kuzey ve yüksek kesimlerinde sabah saatlerinden itibaren etkili olan sis özellikle İstanbul Boğazı, Yavuz Sultan Selim Köprüsü çevresi ile Sarıyer ve Beykoz kesimlerinde yoğunlaşırkenKıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü deniz trafiğinin askıya alındığını duyurdu.

KIYI EMNİYETİ: GEMİ TRAFİĞİ ASKIYA ALINDI

Kentte etkili olan sis sonrası karayolu trafiğinde aksama yaşanmazken, sis nedeniyle bazı ana cadde ve viyadüklerde görüş mesafesi düştü. İstanbul Büyükşehir Belediyesi trafik uygulamasına göre kent genelindeki trafik yoğunluğu saat 08.00 itibarıyla yüzde 1 olarak ölçüldü.

İstanbul Boğazında sis yoğunluğu görülürken, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün internet sitesinden yaptığı duyuruya göre deniz trafiği saat 04.15 itibarıyla çift yönlü askıya alındı.

VAPUR SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ

Şehir Hatları internet sitesinden yaptığı duyuruda, Anadolu Kavağı- Rumeli Kavağı-Sarıyer, Beykoz- Üsküdar ve Rumeli Kavağı- Eminönü seferlerinin ikinci bir duyuruya kadar elverişsiz hava koşulları nedeniyle iptal edildiğini bildirdi.