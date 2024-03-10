İstanbul'un kuzey ve yüksek kesimlerinde sabah saatlerinden itibaren etkili olan sis özellikle İstanbul Boğazı, Yavuz Sultan Selim Köprüsü çevresi ile Sarıyer ve Beykoz kesimlerinde yoğunlaşırkenKıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü deniz trafiğinin askıya alındığını duyurdu.
Kentte etkili olan sis sonrası karayolu trafiğinde aksama yaşanmazken, sis nedeniyle bazı ana cadde ve viyadüklerde görüş mesafesi düştü. İstanbul Büyükşehir Belediyesi trafik uygulamasına göre kent genelindeki trafik yoğunluğu saat 08.00 itibarıyla yüzde 1 olarak ölçüldü.
İstanbul Boğazında sis yoğunluğu görülürken, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün internet sitesinden yaptığı duyuruya göre deniz trafiği saat 04.15 itibarıyla çift yönlü askıya alındı.
Şehir Hatları internet sitesinden yaptığı duyuruda, Anadolu Kavağı- Rumeli Kavağı-Sarıyer, Beykoz- Üsküdar ve Rumeli Kavağı- Eminönü seferlerinin ikinci bir duyuruya kadar elverişsiz hava koşulları nedeniyle iptal edildiğini bildirdi.
Son Dakika › Güncel › İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü askıya alındı - Son Dakika
Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesine bağlı Kızıllı köyü yakınlarında meydana gelen trafik kazasında, iki otomobil çarpıştı ve 5 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Dinar Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili jandarma tarafından inceleme başlatıldı.
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde oyun oynamak için dışarıya çıkan ve eve dönmeyen 15 yaşındaki çocuk, gece geç saatlerde bulundu. Anne Şerife Macit'in çocuğunu bulamayınca okuluna giderek ağlaması yürekleri dağladı. Polis ve mahalle sakinleri tarafından yapılan arama çalışmaları sonucunda Yusuf Macit, devlet hastanesinde bulundu.
Denizli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, eskort, kaparo ve internet dolandırıcılığı suçlarına karışan şebekelere düzenlediği 3 ayrı operasyonla darbe vurdu. Operasyonlarda 46 kişi gözaltına alındı, 39 şüpheli tutuklandı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Balıkesir merkezli 4 ilde düzenlenen 'Mahzen-8' operasyonunda Agit Akan'ın liderliğini yaptığı organize suç örgütünün çökertildiğini ve 20 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Operasyonda ruhsatsız silahlar, uyuşturucu madde ve mühimmat ele geçirildi.
Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Adıyaman'da çeşitli suçlardan hapis cezası bulunan A.D. ve R.C. isimli şahısları yakaladı. A.D. 6 yıl 3 ay, R.C. ise 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasına çarptırılmıştı. Şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, TOKİ ve AFAD iş birliğinde Nurdağı Bademli TOKİ Konutları'nda tamamlanan 136 konutun anahtar teslim töreni yapıldı.
Adıyaman'ın ilçe kırsalında bulunan bir bağ evinde ruhsatsız tabanca ile av tüfeği olduğu bilgisi üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Yapılan aramada, ruhsatsız tabanca, av tüfeği, 74 mermi ve 32 fişek ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli, karakoldaki işlemlerinin ardından hakimlikçe tutuklandı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Sakarya'da DEAŞ terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen 'BOZDOĞAN-11' operasyonlarında 33 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Operasyonlar sonucunda ruhsatsız silahlar, döviz ve yasaklı yayınlar ele geçirildi.
Honaz Belediyesi'nin geleneksel hale getirdiği ve binlerce vatandaşın katıldığı mahalle iftarları, Ramazan ayında başlıyor. İlk iftar, 12 Mart 2024 Salı günü Akbaş Mahallesi Sosyal Tesisinde gerçekleştirilecek.
İçişleri Bakanı Yerlikaya, Balıkesir merkezli 4 ilde gerçekleştirilen 'MAHZEN-8' operasyonlarında Agit Akan'ın liderlik ettiği suç örgütünün çökertildiğini açıkladı. Operasyonlar sonucunda elebaşının da aralarında bulunduğu 20 şüpheli gözaltına alındı.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (1)